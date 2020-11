Quale taglio di capelli medi fare

editato in: da

Scegliere il taglio di capelli ideale per il proprio viso è molto importante, non troppo semplice, ma nemmeno impossibile se si sta attente ad alcune sfumature fondamentali. Per provare a capire da sola quale taglio possa essere davvero il tuo, ti forniamo alcuni piccoli accorgimenti da prendere in considerazione. Per prima cosa, metti bene in evidenza il tuo viso raccogliendo la chioma in una bella coda alta: in questo modo, prenderai maggiore coscienza rispetto alla sua forma e potrai osservarti davanti allo specchio. Secondo passo, molto importante, è procurarti un rossetto. Hai capito bene: un rossetto! No, non devi truccare le labbra.

Infatti, ti servirà per ricalcare il contorno del tuo viso, prestando parecchia attenzione ai punti luce; i colori dell’incarnato e degli occhi sono fondamentali per scegliere il taglio più consono. Ricollega poi la forma allo specchio ad una delle forme base. Ecco qui, il gioco è fatto! Tendenzialmente, scegliere il taglio di capelli perfetto è davvero molto complicato: troppo speso si crede di poter star bene con un determinato look, ma la realtà potrebbe essere ben diversa. Purtroppo, si rischia di farsi condizionare dalle ultime tendenze, dalle opinioni di amici e familiari, senza considerare davvero ciò che più potrebbe valorizzarci. Un taglio ben fatto e scelto con criterio, infatti, influisce molto sul viso.

Ogni tipologia, appunto, può essere valorizzata da tagli diversi e ben mirati, a seconda anche di altri fattori: colore dell’incarnato e degli occhi nonché forma delle labbra e delle orecchie. Si tratta di caratteristiche molto importanti da tenere in considerazione. Il taglio medio è quello che più valorizza l’essenza femminile: che sia sbarazzino, leggermente retrò o preppy, sarà sempre di gran tendenza. Sono moltissimi gli hairstylist che incoronano il taglio medio e, in particolar modo, il caschetto alla francese con frangia corta. C’è poi chi sostiene il taglio medio corredato di frangia pari, nonché bohemien con leggerissimi riflessi. La frangia pari, infatti, è perfetta per chi ha necessità di nascondere il difetto delle “orecchie e sventola”.

Caschetto: ovviamente di media lunghezza

Il caschetto media lunghezza, conosciuto anche come long bob, è un taglio che sta davvero bene a tutte: che tu sia riccia, mossa o liscia, andrai sul sicuro senza alcun dubbio. Tendenzialmente, questo taglio è l’ideale per determinate per quasi tutte le tipologie di viso, quali triangolare, ovale, a cuore, ma anche rettangolare. Se poi hai il viso dalla forma di diamante e dunque zigomi sporgenti, il caschetto media lunghezza è l’opzione perfetta: potrai valorizzare i tuoi punti forti!

I visi meno adatti a questo tipo di taglio, sono quelli tondi e quadrati, i quali prediligono tagli lunghi e più attuali. Ad ogni modo, non ci sentiamo di sconsigliare completamente questo haircut, in quanto se mantenuto un po’ più lungo, potrà comunque andare bene. Sconsigliamo vivamente long bob asimmetrici per non evidenziare eventuali difetti. Potrebbe essere ciò che fa per te?

Taglio medio per capelli lisci

Se sei riccia desideri i capelli lisci, mentre se li hai lisci vorresti donare loro un po’ più di volume. Non è sempre così? A noi sembra proprio di sì! Se desideri donare naturalezza e leggerezza al tuo viso, puoi tranquillamente optare per un taglio medio, ideale anche per capelli dritti e lisci come spaghetti. Dunque, risulta essere perfetto un taglio medio con tanto di ciuffo scalato laterale: non importa che tu sia bionda, mora o castana. Poi, hai mai sentito parlare dello sleek bob?

È proprio una delle ultime tendenze del momento, una “chicca” molto amata da diverse celebrities. È un tipo diverso di tagli caratterizzato proprio dal capello più corto dietro e ideale per i visi tondi. Infine, se deciderai di optare per un taglio un po’ più “messy”, sarà naturale abbinarci una frangia laterale sempre di moda e, perché no, uno dei colori di tendenza dell’ultimo periodo: il grigio! Cosa aspetti? Valuta subito questa super opzione!

Capelli alla pari: il taglio medio perfetto

Il taglio medio è tra i più apprezzati dalle donne: comodo, pratico e sempre alla moda. Non è solo facile da gestire, bensì si presta bene a tutte le tipologie di viso. Un taglio medio e alla pari donerà sempre raffinatezza e giovinezza al viso ed è per questo motivo che la scelta di molte donne ricade su questa tipologia. Consigliamo di abbinare morbide onde: il movimento sinuoso dona sempre proporzioni dolci ed armoniose. Ricorda, però che se i tuoi capelli sono spessi e gonfi, la soluzione ideale non certamente questa. In questo caso, infatti, è bene lasciare spazio a tagli geometrici e più complessi, ideali per incorniciare il viso in maniera corretta. Ovviamene, è fortemente consigliata una frangia netta.

Tagli medi per capelli mossi

Capelli mossi ed ingestibili? Niente paura, abbiamo la soluzione che fa per te. I capelli ricci e crespi possono risultare spesso un problema: potrebbe sembrare che ci sia poco da fare, ma in realtà non è così. Infatti, è comunque possibile donare loro una forma ed armonia al viso con un bel taglio.

Per il capello mosso è vivamente consigliato un taglio medio con tanto di frangetta: spettinata o meno, è proprio ciò che ci vuole per dare armonia allo sguardo. Bellissimo e alla moda è anche un taglio medio alla pari su capelli mossi e ribelli, specialmente se caratterizzato da sfumature cromatiche che donano volume e lucentezza all’intera chioma.

Capello riccio e viso ovale? Allora ciò di cui hai bisogno è indubbiamente uno scalato importante che metta in evidenza i tuoi punti forti. È scontato che per una chioma folta e decisa, la soluzione potrebbe anche essere un bellissimo carré. E poi cosa ne dici dello swag? Una tendenza davvero unica e molto amata! È un taglio medio scalato e parecchio spettinato che dona naturalezza al capello. Chiedi al tuo hair-stylist di fiducia, potrebbe essere la tua salvezza!

Taglio medio con frangia

La frangia è un vero e proprio evergreen: non passerà mai di moda. Parliamo, dunque, di una bellissima frangia bombata molto vintage e ideale per tutte le età. Se sei alla ricerca di qualcosa di un po’ più chic, non potrai non scegliere la classica frangia alla francese combinata con un bellissimo taglio medio, sempre di gran tendenza. Ti senti pronta e con voglia di osare? Non puoi non considerare una colorazione scura abbinata ad una super frangetta corta, ideale per minimizzare il capello fine e dallo scarso volume. Infine, non dimenticare che il bicolore è fra le più amate tendenze dell’anno.

Taglio medio per capelli lunghi

Il capello lungo non è solo bellissimo, va sempre di moda e dona profonda femminilità. Anche il capello lungo, però, necessita di forma e significato: per questo potresti prendere in considerazione un bel taglio medio. Una scalatura ben fatta andrà sicuramente ad alleggerire l’aspetto della chioma, senza svuotarla, ma pur sempre con riga laterale. Inoltre, una schiaritura o delle meches possono davvero aiutare donare un aspetto più fresco e giovanile. La raffinatezza dei colori chiari, infatti, è ben messa in evidenza dal taglio medio pari sotto le spalle. Molto femminile e romantico: perfetto se desideri rinnovare il tuo aspetto senza sconvolgerlo troppo con tagli drastici.

Il taglio medio più adatto a te: tutti i consigli per scegliere quello giusto

Un bel taglio di capelli è sicuramente in grado di evidenziare i punti forti di un viso, ma va scelto con molta cura. Se sei alla ricerca del taglio medio perfetto senza rinunciare alle ultime tendenze del fashion, avrai capito che il caschetto è il prediletto, che sia scalato o carré. Ovviamente, la lunghezza dipende davvero molto dalla forma del viso e dal tipo di capello, nonché dal proprio gusto.

Se hai una chioma molto folta e ribelle, opterai sicuramente per un taglio medio scalato, ideale per donare leggerezza e rilassatezza al viso e creare volume nella parte superiore. Contrariamente, il carré è un’ottima soluzione per chi ha una chioma non troppo prosperosa e capelli molto fini. Questo andrà a creare un po’ più di dinamismo. Di norma, il capello riccio predilige un taglio medio-lungo, sapientemente abbinato a schiariture fatte ad hoc per alleggerire tutto il contesto.

Sono fortemente sconsigliati tagli pari, propendendo per quelli irregolari, nonché medio-corti. Le più fortunate sono quelle che sfoggiano una chioma liscia, facile da gestire e molto versatile: è possibile variare molto e concedersi sia tagli medio-lunghi che corti, con un margine di errore davvero molto basso. Infine, un buon taglio può davvero aiutare a valorizzare i punti forti di una persona, minimizzando e nascondendo i difetti più evidenti: è per questa ragione che è molto importante scegliere sapientemente e farsi consigliare da un professionista.

In pochi sanno che un viso quadrato richiede indubbiamente una mezza misura, perfetta per addolcire il volto. Hai trovato il tuo taglio ideale? Non aspettare, fissa subito un appuntamento dal tuo parrucchiere!