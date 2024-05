Fonte: iStock Photo Fondotinta cushion, perché sceglierlo

Coprente, ma che risulta leggero sulla pelle restituendo un incarnato disteso, privo di discromie, luminoso e dall’aspetto rilassato. Stiamo parlando del fondotinta cushion di Maybelline, un vero e proprio must have che può diventare nostro a meno di dieci euro.

Si tratta di un prodotto davvero speciale: perché è liquido, ma si applica proprio come se fosse un compatto con la sua apposita spugnetta. Il risultato sul viso è davvero wow: non appesantisce il trucco, ma il finish è molto naturale e perfetto per chi ama che il make-up ci sia, ma non si veda.

Fondotinta liquido in formato cushion: tuo a meno di dieci euro

Le recensioni sono entusiastiche e lo descrivono come il prodotto perfetto per chi vuole che il trucco ci sia ma senza essere pesante e senza vedersi troppo: il fondotinta liquido in formato cushion di Maybelline, poi, è venduto anche a un prezzo molto vantaggioso: meno di dieci euro.

Fondotinta liquido in formato cushion di Maybelline Un prodotto che restituisce un incarnato sano, luminoso e dall’effetto glow assicurato

Ma nel dettaglio di che cosa si tratta? La sua texture gli permette di restituire un effetto coprente ma al tempo stesso leggero sulla pelle, inoltre grazie all’applicazione con l’apposita spugnetta si può scegliere quanto prodotto stendere, modulando le quantità di fondotinta da un punto all’altro del viso o da un momento o l’altro della giornata. Se questo non bastasse ha anche un fattore di protezione 15 risultando una vera e propria coccola per la pelle.

Nota aggiuntiva a suo favore è il formato con cui si presenta. Infatti, lo rende il prodotto perfetto da tenere sempre con sé in borsetta per sistemare il trucco o per fare un ritocco veloce. Ottimo tutto l’anno, in estate diventa l’alleato di cui abbiamo bisogno per un make – up leggero, che restituisca un incarnato naturale e luminoso, dall’effetto glow assicurato, proprio come richiedono i trend del momento.

Perché scegliere un fondotinta cushion

È la Corea ad aver dato il via alla moda dei fondotinta in formato cushion, che sono il mix vincente tra prodotto liquido e compatto. Creano uno strato sottile tra la pelle e il mondo, regalando al viso un aspetto dall’effetto finale davvero pazzesco. Come se non bastasse vanno bene per ogni tipologia di incarnato: basta scegliere la tonalità corretta e si sposerà alla perfezione sia sulla pelle più secca che su quella grassa, o mista.

Tra le tante ragioni, per cui vale la pena provare questa tipologia di prodotti, vi è senza dubbio il fatto che possono essere modulabili in base al momento e all’effetto finale che si vuole ottenere. Una passata leggera, ad esempio, è la scelta adatta a chi ama il make-up impalpabile e l’effetto naturale. Se, invece, si deve coprire qualche imperfezione o discromia, allora, basterà un po’ di prodotto in più.

Il fatto, poi, di essere facilmente applicabile lo rende l’alleato da portare sempre con sé in borsa: non servono pennelli, o altro, non ci si deve neppure sporcare le mani. L’apposita spugnetta contenuta nella confezione è tutto ciò che serve per una ripassata veloce in ogni momento della giornata.

Infine, il vantaggio di avere un SPF 15: questo aiuta a proteggere la pelle dall’aggressione del sole anche quando ci si dimentica di applicare la crema solare prima di uscire di casa.

