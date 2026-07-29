Un boost di vitamina C e nutrimento per la pelle con la crema viso in capsule amatissima e che trovate a metà prezzo

Dopo una laurea in Scienze Turistiche, diventa redattrice e Seo Editor specializzandosi sulle tematiche di bellezza, benessere e cura di sé, il tutto in chiave femminile.

Istock Un boost di idratazione e nutrimento in un unico gesto

Quando si parla di skincare ci sono punti fermi che nessuna di noi dovrebbe mai trascurare, come l’idratazione della pelle e la scelta di prodotto ad hoc per il benessere della cute, ricchi di ingredienti che la nutrano e le donino luminosità e un aspetto più sano e radioso. Ed ecco che Medicube accontenta tutte queste necessità, in una crema viso in capsule alla vitamina C che è un vero e proprio concentrato di benessere e idratazione per il viso. Si tratta di Deep Vita C capsule cream, una crema viso dalla formulazione innovativa, che agisce in modo mirato sulla pelle e che trovate in sconto.

Offerta Medicube La crema viso alla vitamina C da avere adesso

Deep Vita C capsule cream, la crema viso che idrata, nutre e illumina la pelle

Una crema viso realizzata con una formulazione in capsule, che si stende sulla pelle come una carezza e che agisce con una triplice azione, garantendovi massimo benessere e un’idratazione profonda che dura da mattina a sera.

Una crema viso che è stata formulata con una tecnologia che “incapsula” gli attivi di cui è composta, e che grazie alla sua doppia formulazione in capsule e gel, si può personalizzare durante l’utilizzo, assecondando le esigenze di chi la usa.

Com’è fatta la crema viso di Medicube

La sua base in gel è più leggera e dal forte potere lenitivo. La parte in capsule, invece, ha una texture più corposa e ricca di vitamina C. Queste due parti si possono mescolare nella quantità desiderata, a seconda delle esigenze personali e della propria pelle, ottenendo sempre lo stesso risultato e garantendo alla cute tutto il benessere necessario per mantenersi sana, elastica e luminosa.

Ma di cosa è fatta la crema viso di Medicube Deep VitaC capsule cream? Sicuramente il suo ingrediente di punta è la vitamina C pura, presente nelle capsule insieme alla niacinamide e al 50% di estratto di olivello spinoso, un potente ingrediente dalle proprietà antiossidanti e rigeneranti che è un concentrato di vitamina C, E e di provitamina A. La parte in gel della crema, invece, contiene acido ferulico, ovvero un antiossidante che è in grado di rigenerare la pelle, oltre poi alle vitamine E, Q e P, che agiscono con un’azione lenitiva, calmando la pelle e fornendole un’idratazione duratura e profonda. E tutto con una piacevolissima sensazione, grazie alla sua texture leggera e fresca.

Offerta Medicube La crema viso alla vitamina C da avere adesso

Come si utilizza nel modo corretto

Una crema viso che è un boost di nutrimento per la cute, che agisce su più livelli, idratando la pelle, minimizzando le macchie scure e illuminando tutto il viso, e con solo un semplice gesto durante la vostra skincare.

Per usare correttamente la crema viso di Medicube, infatti, dovrete mescolare una quantità adeguata di capsule presenti nel secondo strato del prodotto direttamente con il gel del primo, seguendo le esigenze della vostra pelle. Se lo scopo è quello di avere più idratazione per esempio, dovrete usare più gel, se invece volete maggior nutrimento dovrete usare più capsule, massaggiando bene la crema sul viso la crema fino a che non si sarà completamente assorbita e con gesti delicati come una carezza.

Guarda la nostra vetrina su Amazon e scopri offerte e prodotti selezionati dalla nostra redazione in tempo reale