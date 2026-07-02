Maturità 2026, Pupo all’esame orale: “Ho detto ai prof che vivo con due donne”

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

IPA Pupo

Ad affrontare l’esame orale della Maturità 2026 c’è anche Pupo. Il celebre cantante, vero nome Enzo Ghinazzi, ha infatti sostenuto l’esame a 71 anni. L’artista si è presentato all’Istituto paritario Minerva di Roma come candidato esterno, affrontando il colloquio con grande emozione.

Pupo all’esame orale della Maturità 2026

Uscito dalla prova orale dell’esame di Maturità 2026, Pupo ha svelato di aver parlato ai professori della sua vita e del motivo che l’avrebbe spinto a 71 anni ad affrontare questo percorso.

“All’inizio ti chiedono di raccontarti – ha affermato a La Nazione – e se lo chiedono a un ragazzino di 18 anni è diverso da un 71enne che ha fatto la mia vita, avrei potuto parlare un’ora. Così ho scelto di raccontare quelle attività che loro penso non conoscessero. Ho parlato del movente che mi ha spinto a iniziare questo percorso due anni fa e della promessa fatta al mio babbo e alla mia mamma, nel farlo mi sono molto emozionato”.

Fra gli argomenti affrontati dal cantante anche il gioco d’azzardo che ha segnato inevitabilmente la sua vita, così come la scelta di vivere con due donne. Da moltissimi anni infatti l’artista condivide la sua vita con la moglie Anna Premi e la compagna e manager Patricia Abati.

Una convivenza che il cantante ha legato ai temi portati all’esame orale di Maturità. “Raccontando la mia storia ho contestualizzato tutto, non sono un contemporaneo né di Pirandello né di Dante – ha svelato -, ma ho parlato dei piaceri della vita, ho parlato di D’Annunzio, questo esteta che ha condizionato il pensiero, e di alcune sue scelte politiche dell’epoca, del suo rapporto con Mussolini, ma anche della Pioggia nel pineto in cui il poeta racconta delle sue permanenze in Versilia”.

L’esibizione di Pupo alla Maturità 2026

La vita di Pupo, d’altronde, è stata piuttosto avventurosa. Classe 1955, non è solo un cantautore, ma anche un conduttore e un interprete di fama internazionale. Ha infatti cantato hit passate alla storia come Gelato al cioccolato, Forse, Un amore grande e Su di noi.

“Ho raccontato che ho scritto canzoni pop che hanno influenzato la canzone popolare italiana come Gelato al cioccolato e Su di Noi – ha raccontato -. Ho detto che era assurdo che una persona con la mia conoscenza e la mia cultura non avesse una carta che la legittimasse formalmente. Ho parlato delle mie debolezze, del gioco d’azzardo, del fatto che vivo da 40 anni con due donne”.

Ora non resta che attendere l’esito dell’esame, anche se il cantante si è detto molto positivo ed è certo che sia andato bene.

“Penso sia andato molto bene – ha confessato -, il risultato me lo diranno alla fine della settimana, ma la reazione è stata molto buona e alla fine c’è stato un grande applauso da parte di tutta la platea”.

Al termine del colloquio, Pupo ha deciso di terminare in modo speciale il suo esame. Ha infatti intonato Un amore grande, canzone con cui nel 1984 partecipò al Festival di Sanremo, conquistando il quarto posto.