Patricia Abati, chi è l’amante ufficiale di Pupo

Pupo è impegnato in una relazione poliamorosa: vive con due donne ma non augura a nessuna questo tipo di storia d'amore

Fonte: IPA Pupo e l'amante Patricia Abati

Per il mondo è Pupo ma all’anagrafe è registrato come Enzo Ghinazzi. L’amatissimo cantante è spesso finito sui giornali per svariati aspetti della sua vita privata. Il pubblico è molto curioso in merito, soprattutto dopo aver scoperto che è di fatto impegnato in una relazione poliamorosa.

Ama profondamente sua moglie Anna ma, al tempo stesso, è legato da un sentimento altrettanto importante alla sua compagna Patricia Abati. Per alcuni è l’amante di Pupo ma le cose non stanno esattamente così.

Chi è Patricia Abati

Per poter definire Patricia Abati l’amante di Pupo occorrerebbe dimostrare l’esistenza di una relazione clandestina. Le cose non stanno affatto così, dal momento che tutto si svolge alla luce del giorno. Alla base di questa relazione poliamorosa ci sono comprensione reciproca, amore e fiducia. È da decenni che i tre proseguono in questo modo, sfidando il perbenismo di molti. Scopriamo però qualcosa in più su “l’altra donna”.

Patricia Abati è una figura chiave nella vita privata di Pupo. I due si sono conosciuti per motivi lavorativi, dal momento che lei è stata in passato la sua manager. I due hanno poi avviato una vera e propria relazione amorosa nell’ormai lontano 1989. Nel tempo ha poi trovato spazio all’interno della sua famiglia.

Sappiamo di lei che ha origini francesi ma non si conosce la sua data di nascita. Sul web c’è chi riporta il 1960, il che la renderebbe di 5 anni più giovane del suo compagno. È ancora oggi una manager di talenti e in passato è stata sposata con il titolare di un piccolo studio di registrazione. Proprio lì aveva iniziato la sua collaborazione con Ghinazzi.

Le due donne hanno scelto di mantenere una profonda riservatezza, evitando di rendere la propria storia più attenzionata dai media di quanto non lo sia già. Sappiamo che inizialmente la storia tra Pupo e Patricia Abati è stata alquanto turbolenta. Il motivo? La gelosia di Anna. Tutto lascia pensare, infatti, che i due siano stati dapprima amanti e poi impegnati in una relazione poliamorosa. Quest’ultima è stata possibile soltanto grazie alla comprensione della moglie di Pupo, che ha imparato a convivere, comprendere e accettare il tutto.

Il cantante ha sempre evidenziato tutta la propria gratitudine per entrambe le donne della sua vita, riconoscendone il grande valore. Stando a quanto svelato dal Corriere in passato, i tre vivrebbero in una sorta di famiglia allargata, con figli e nipoti.

Pupo e il poliamore

Come detto, però, la fase iniziale è stata turbolenta. Chi accetta una relazione poliamorosa trova solitamente qualcuno che la pensi alla stessa maniera. Nel caso di Pupo, invece, il tutto è un po’ capitato. Innamoratosi di un’altra donna, si è reso conto d’essere ancora legato a sua moglie. Ha dunque chiesto e ottenuto dalle due di accettare questo stato.

“Chi mi invidia, sbaglia. Questo percorso non l’ho scelto. È difficile e c’è sofferenza. È troppo facile liquidarlo così. – ha raccontato due anni fa – Sto da 50 anni con mia moglie e da 33 anni con la mia amante. Non potrei mai consigliare alle mie figlie o ad altri un rapporto pluriamoroso come il mio. Non mi pento del mio percorso sentimentale. Ho avuto a che fare con due donne speciali. La poligamia è una realtà diffusa ma la nostra cultura, educazione e religione ci impediscono di esserlo. Io ho pagato e sto pagando le conseguenze di queste mie scelte fatte alla luce del sole”.