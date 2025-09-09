Pupo su Barbara D’Urso: “La guarderò a Ballando, pure lei ormai si deve accontentare”

IPA Pupo torna sul flirt con Barbara D'Urso

Pupo è tornato a parlare in un’intervista al Corriere della Sera. Manca poco ai suoi 70 anni e lui, che non ha mai nascosto i suoi trascorsi “turbolenti”, rivendica con orgoglio una vita lunga e tortuosa, ma anche ricca di amore e soddisfazioni. Ci sono stati alti e bassi, com’è inevitabile, ma quel che non ha mai dimenticato sono i tanti, vari sassolini nella scarpa che si porta dietro ancora oggi. E che, pare, abbia voluto togliersi uno per uno ancora una volta, anche in merito alla “ex fiamma” Barbara D’Urso.

Pupo pizzica Barbara D’Urso sul presunto flirt e Ballando con le Stelle

Non sono mancate le donne nella sua vita e, come ormai è noto da anni, vive una relazione poliamorosa con moglie e compagna. Pupo in questo rapporto ha trovato il proprio equilibrio, ma il passato sembra sempre bussare impertinente, specialmente quando nelle interviste si tirano fuori argomenti che – si spera – siano chiusi.

Per Pupo c’è un questione sulla quale è irremovibile: nonostante lei abbia negato, il flirt con la conduttrice Barbara D’Urso c’è stato. Lei nega? “E chi se ne frega. So bluffare ma non invento“, ha ribadito con forza al Corriere della Sera, aggiungendo una ulteriore frecciatina alla volta della sua presunta “ex fiamma” ma anche del programma che segna il suo ritorno ufficiale sul piccolo schermo: “La guarderò a Ballando, pure lei ormai si deve accontentare. Mi hanno invitato 300 volte ma il giorno che mi ci vedrete allora sarò proprio rovinato“, ha chiosato.

Barbara D’Urso ha sempre negato la storia con Pupo

Era il marzo 2020 quando Pupo, impegnato nella Casa del Grande Fratello VIP, lasciava intendere in modo non troppo velato di avere avuto una relazione o presunta tale con Barbara D’Urso, quando erano giovanissimi. Ne aveva già parlato anni prima, a onor del vero, spingendo la conduttrice a portare la questione nelle aule di un tribunale.

Restano emblematiche le parole che la D’Urso ha speso nel corso di una puntata di Pomeriggio Cinque, dopo le rinnovate dichiarazioni del cantante al GF VIP: “Questa mattina fra le rassegne stampa ce n’erano un sacco che riportavano per l’ennesima volta alcune dichiarazioni su una presunta storia che io avrei avuto con un piccolo ragazzo, un piccolo uomo… piccolo nel senso di età, (…) che ancora, dopo anni, (…) racconta di un’ipotetica storia che avrebbe avuto con me. Cosa assolutamente falsa. Io in questi anni ci ho riso, non ho replicato, solamente qualche anno fa ho fatto una querela, tengo a precisare perché lui aveva detto che io invecchiando ero diventata brutta, grassa e vecchia come un calciatore [non ha ottenuto il risarcimento, ndr]”.

Facile coglierne l’ironia, ma anche l’impaccio. “Io voglio parlare a questo ragazzo, a questo cantautore che è famoso in tutto il mondo per delle canzoni meravigliose che ha scritto (…) tutti i siti hanno parlato di lui negli anni perché ama contemporaneamente due donne e io la trovo anche una cosa bella (…) . Allora basta dichiarare di una presunta storia con me, no? Io vorrei leggere il tuo nome sui siti per la grande figura che fai nello staff di Alfonso Signorini, soprattutto per la prossima canzone meravigliosa che scriverai (…). Sei anche un grande conduttore, ti ricordi? Ti presi io a La Fattoria. Adesso basta. Amici come prima”, concludeva la conduttrice.