Pupo su Pippo Baudo: “Non ha mai creduto in me”. Cosa è successo tra i due

Pupo rompe il coro dei tributi vip a Pippo Baudo raccontando di quando fu bocciato e considerato antipatico, ma le parole del cantante fanno discutere

Appassionata di marketing e comunicazione, li ha trasformati in lavoro e si divide tra la professione di social media strategist, scrittrice e content editor.

Continuano i tributi alla memoria del grande Pippo Baudo, scomparso lo scorso 16 agosto, e proseguono anche i racconti di tutti coloro che lo hanno amato e hanno condiviso con lui tanti bei momenti, dall’amico Fiorello a Giorgia e Laura Pausini, passando per Gianni Morandi, Lino Banfi e tanti altri. Tutti concordi nel ricordare Pippo come un uomo generoso, ironico, dal talento innato, sempre capace di strappare un sorriso anche durante i momenti di difficoltà. Molti non hanno esitato a raccontare come il presentatore li abbia sostenuti anche quando nessuno credeva in loro, ma tra le tante memorie positive si è alzata anche una voce fuori dal coro che sembra pensarla esattamente all’opposto: è quella di Pupo. E le sue parole stanno già facendo parecchio discutere.

Pupo, una voce fuori dal coro su Pippo Baudo: le parole del cantante

Non si contano le presenze alla camera ardente allestita al Teatro delle Vittorie dove è esposta la salma di Pippo Baudo, scomparso improvvisamente all’età di 89 anni. Una perdita che ha scosso tutto il mondo della televisione italiana e il Paese intero. Si parla già di almeno ottomila accessi per rendere l’ultimo omaggio al grande uomo che ha trasformato il volto della tv negli anni e molti sono i vip che hanno rilasciato dichiarazioni in merito: da Katia Ricciarelli, che ha ricordato Pippo con immenso amore, a chi con lui ha condiviso momenti importanti della propria carriera e ha ricordato l’impronta indelebile che Baudo ha lasciato nella sua vita.

Tuttavia, tra tanti aneddoti e ricordi positivi, stanno facendo discutere le parole rilasciate da Enzo Ghinazzi, in arte Pupo, che sembra pensarla diversamente e ha lanciato una vera e propria stoccata all’indirizzo del compianto Pippo Baudo. Il suo è un ricordo amaro che però non manca di una sincerità quasi disarmante e decisamente coraggiosa.

“Lo ringrazio per non avermi mai considerato e aiutato. Mi disse che gli stavo antipatico” ha rivelato infatti Pupo lasciando un po’ tutti di stucco per poi aggiungere: “Senza di lui non avrei trovato tenacia e forza di reagire”. Parole che non potevano restare nell’ombra e che hanno subito iniziato a circolare sul web, spiccando tra i tanti elogi positivi. Una voce controcorrente che ha svelato così quali fossero i rapporti tra Pippo Baudo e il cantante che, a poche ore dalla morte del conduttore, sembra voler dare la sua versione dei fatti.

Pupo, l’inaspettata gratitudine a Pippo Baudo per i suoi “no”

Le parole di Pupo stanno tenendo banco in queste ore, suonando decisamente diverse rispetto al mare di elogi e tributi che moltissimi vip stanno riservando allo storico conduttore, ma celano in realtà una profonda e quasi inaspettata gratitudine nei confronti di Pippo Baudo.

Il cantante di Gelato al cioccolato infatti ringrazia il grande intrattenitore scomparso per non averlo incluso nelle sue scelte artistiche e per aver rifiutato la sua presenza in diversi contesti televisivi. Pupo ha rivelato come Baudo gli avesse detto più volte di trovarlo antipatico e di non considerarlo adatto al contesto dei suoi programmi, ma anziché indispettirlo e ferirlo, le parole del conduttore gli avevano permesso di trovare quella forza e quella voglia di rivincita che lo avevano poi condotto sulla strada dell’indipendenza artistica.

Dunque parole dure sì, ma anche di profondo ringraziamento che però gettano luce su un aspetto decisamente nuovo di Baudo, da sempre celebre per la sua capacità di scoprire e sostenere nuovi talenti che, nel tempo, gli avevano conferito anche un ruolo quasi da figura paterna e comprensiva. Dalle parole di Pupo emerge invece un Baudo diverso, esigente, fermo e anche molto selettivo nel decidere chi a suo dire avesse talento e chi invece non fosse adatto ad affiancarlo sul palco.

Pupo infatti ha aggiunto che i secchi “no” detti da Pippo non sono mai stati accompagnati da consigli o suggerimenti di strade alternative da percorrere, ma sono stati sempre asciutti e rivolti prettamente alla sua personale concezione del cantante e alla sua presenza scenica.

Nonostante le parole di Pupo sembrino fuori contesto in un momento così delicato, contribuiscono a completare il profilo di un uomo di spettacolo che lascia in ogni caso un’eredità culturale enorme e che, dietro alla figura di conduttore impeccabile, resta pur sempre un uomo con i suoi pensieri e le sue idee.