La figlia Tiziana Baudo e l’assistente Dina Minna alla camera ardente
Le donne di Pippo Baudo alla camera ardente allestita al Teatro delle Vittorie. Tiziana Baudo e la storica assistente Dina Minna si dirigono verso il luogo scelto per l'ultimo saluto al grande conduttore tv, dove tra il 18 e il 19 agosto lo raggiungeranno colleghi, amici e tantissime persone comuni. Lo studio che per lunghi anni ha ospitato alcuni dei più grandi successi del presentatore, è accessibile al pubblico fino alle 19 del 19 agosto. Il feretro di Pippo Baudo viaggerà poi verso la sua Sicilia, in cui mercoledì 20 agosto si terranno i funerali solenni al Santuario della Madonna della Stella, a Militello Val di Catania, il Paese dov'era nato.