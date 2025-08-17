Pippo Baudo, gli esordi per “sbaglio”

Pippo Baudo era destinato a diventare uno dei conduttori più amati della storia della televisione italiana? Di certo i suoi esordi televisivi sono legati al mistero e, forse, anche al destino perché sembra che la Rai non avesse intenzione di mandare in onda la puntata zero di Settevoci, suo primo lavoro per la rete pubblica e talent show ante litteram. Secondo quanto svelato dal presentatore, quel suo primo episodio andò in onda, infatti, solo perché non si trovò il nastro della puntata dello sceneggiato con protagonista il famoso cane Rin Tin Tin previsto per quella serata. Fu un successo e l'inizio di una carriera straordinaria: "Io devo il mio successo a un cane, lo devo a Rin Tin Tin".