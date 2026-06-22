Il trucco della fetta di limone per rendere rigogliosi i gerani è virale: ma occhio, perché la tecnica va eseguita in modo corretto per evitare danni.

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iStock C'è un trucco diventato virale in rete per gerani bellissimi: è quello della fetta di limone, che svolge due utili funzioni

In rete sta spopolando un trucco per rendere i gerani floridi e rigogliosi, tutelandoli anche da infestazioni di insetti. Già, stiamo parlando del viralissimo metodo della fetta di limone, che promette meraviglie senza ricorrere a sostanze chimiche o ammendanti costosi.

Ma funziona davvero e, soprattutto, possiamo avere la certezza matematica che sia un rimedio naturale senza effetti collaterali? Per avere risposta a queste domande, imparare la tecnica corretta e sapere cosa aspettarci, basta leggere di seguito.

Metodo della fetta di limone: è un trucco utile per avere gerani bellissimi?

In prima battuta, capiamo cosa sia il metodo della fetta di limone. Il trend svolgerebbe due funzioni importanti per la salute e la bellezza dei nostri gerani. La prima, sfruttare l’odore acre del limone come repellente anti insetti, la seconda, migliorare il nutrimento della pianta.

E qui bisogna aprire una parentesi doverosa, perché sbaglia chi pensa che sia il limone a “sfamare” l’arbusto. No, il frutto ha un ruolo alternativo ma lo stesso importante, in quanto bilancia il pH del terreno, contrastando eventuali eccessi di minerali nel suolo.

Di fatti, una terra troppo basica, magari innaffiata con acqua di rubinetto dura, può dare adito a fenomeni di clorosi. In poche parole, se il terreno del geranio supera il pH 7, il ferro e il magnesio tenderanno a legarsi al calcare, diventando insolubili e quindi non assimilabili.

La pianta, senza questi minerali vitali, potrebbe andare in blocco biochimico, smettendo di produrre clorofilla. Un segnale della clorosi sono le foglie che si ingialliscono, un altro è che la fioritura si arresta, mettendo il geranio in uno stato di sofferenza.

Cosa fa il limone (e perché agli esperti piace poco)

Il geranio è una pianta che ama i pH neutri, quindi l’idea di alcalinizzare il suolo può suonare stravagante. In realtà il limone, se ben dosato, va più che altro a neutralizzare l’eccesso calcareo, permettendo alle radici di nutrirsi di nuovo e donando fioriture vigorose.

In più, come accennato, l’aroma del limone ha anche un effetto repellente su alcuni tipi di insetti, tutelando la pianta da attacchi nocivi. Ma allora perché in giro c’è una folta schiera di esperti botanici che sconsiglia questo metodo in modo deciso?

La risposta è che non è tutto oro quello che luccica. Un problema che si potrebbe presentare, se teniamo il limone troppo vicino al fusto o all’apparato radicale esposto, è che l’acidità diretta possa bruciare le parti tenere del nostro arbusto.

Un altro danno collaterale è il tempo. Se infatti lasciamo la fetta di limone troppo a lungo, favoriamo la proliferazione di muffe e annulliamo l’effetto repellente. Anzi, corriamo proprio il rischio di attirare moscerini della frutta e formiche, richiamati dagli zuccheri.

Come eseguire la tecnica senza errori e avere davvero gerani rigogliosi

Per eseguire nel modo corretto la tecnica ed evitare i su citati effetti collaterali dobbiamo tenere a mente alcune regole. Solo così, con una semplice fetta di limone, potremo aiutare i nostri gerani a diventare maestosi senza rischi:

tagliamo una fetta di limone di circa mezzo centimetro, più sottile tenderà a seccarsi in poche ore senza rilasciare acido citrico, se troppo spessa potrebbe ammuffire in modo più veloce per la maggiore presenza di zuccheri;

eliminiamo i semi dalla fetta, che tendono a marcire più in fretta della polpa;

posizioniamo una sola fetta di limone per vasi fino a 30cm di diametro, alloggiandola vicino al bordo e non a radici esposte o fusto;

la fetta va appoggiata sul terriccio con una leggera pressione per fare aderire la polpa;

annaffiamo il geranio versando l’acqua sulla fetta di limone. In questo modo il liquido diluirà l’acido citrico della polpa, facendolo assorbire dal suolo in modo uniforme e neutralizzando un pH troppo basico;

dopo 24 ore eliminiamo la fetta di limone per evitare muffe e insetti;

l’operazione si può ripetere ogni due settimane circa, per mantenere bilanciato il pH del terreno senza creare disagio alla pianta.

Un ultimo consiglio: il rimedio della fetta di limone va adoperato solo in primavera e in estate, periodi di attività vegetativa dei nostri gerani. In inverno, fase di riposo vegetativo, non avremmo alcun beneficio.