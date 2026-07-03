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Colazione estiva nutriente

In estate, quando il caldo può farti sentire particolarmente stanca e spossata, la colazione diventa un pasto ancora più importante. Scegliere gli alimenti giusti al mattino, infatti, ti aiuta a partire con più vitalità e ad arrivare al momento del pranzo senza cali di fame o concentrazione. Le migliori colazioni estive per avere energia sono fresche e leggere, ma complete: combinano carboidrati a lento rilascio, proteine, grassi buoni, fibre e una buona quota di liquidi.

Frutta di stagione, yogurt, cereali integrali, semi, frutta secca e bevande fresche ti permettono di creare ricette gustose, veloci, nutrienti e adatte anche alle giornate più calde.

Perché in estate la colazione aiuta a sentirsi più energici

Con il caldo è normale sentirsi più affaticati. La sudorazione, infatti, comporta una perdita di acqua e sali minerali, interferendo con l’equilibrio dell’organismo. Inoltre, le temperature elevate possono influire sulla qualità e quantità del sonno.

Fare pasti poco equilibrati o troppo ricchi di zuccheri può peggiorare ulteriormente la situazione, favorendo il classico calo di energia dopo poche ore.

Per questo, in estate diventa ancora più importante fare una colazione ben costruita e completa dal punto di vista nutrizionale. I carboidrati complessi, come avena, pane integrale e cereali poco raffinati, forniscono energia di lunga durata. Le proteine di yogurt, ricotta, kefir, uova e bevande vegetali arricchite aiutano a mantenere il senso di sazietà, mentre frutta secca e semi apportano grassi insaturi e micronutrienti utili a mantenersi attivi.

Anche l’idratazione ha un ruolo centrale. Bere acqua appena sveglie, bevande estive a colazione e scegliere frutta ricca di acqua, come anguria, melone, pesche e fragole, può essere un buon modo per affrontare le giornate più calde con maggiore benessere.

Yogurt greco, frutta e granola

Una delle migliori colazioni estive per avere energia è la bowl di yogurt greco con frutta fresca e granola, facilissima da preparare e semplice anche da personalizzare. Lo yogurt greco è ricco di proteine, mentre avena e cereali integrali ti aiutano ad avere energia più stabile nel corso della mattina.

Per completare la ricetta puoi aggiungere pesche, albicocche, fragole, mirtilli, melone o fichi, insieme a mandorle, noci, nocciole e semi di chia. Un cucchiaino di miele può rendere la colazione ancora più golosa, senza trasformarla in un dessert troppo zuccherato.

Un abbinamento ideale? Yogurt greco con avena, pesche a cubetti, mandorle e semi di chia. Se preferisci sapori più freschi può scegliere yogurt greco bianco, anguria, menta e pistacchi non salati.

Overnight oats

Se aspiri a fare una colazione energetica, ma al mattino sei troppo di corsa per metterti ai fornelli puoi puntare sulle overnight oats. Infatti, le puoi preparare la sera prima lasciando riposare fiocchi d’avena, latte o bevanda vegetale, yogurt e semi di chia in frigorifero.

Durante la notte l’avena assorbe i liquidi e diventa morbida e cremosa. Al mattino basta che completi il vasetto con frutta fresca, frutta secca o crema 100% di mandorle e arachidi.

Per una versione estiva puoi anche usare latte di cocco o di mandorla senza zuccheri aggiunti, fiocchi d’avena, yogurt, semi di chia, mango e lime. In alternativa, yogurt, ciliegie, mandorle e menta creano un abbinamento più mediterraneo.

Per un gusto più intenso, invece, puoi aggiungere cacao amaro, banana e crema di arachidi.

Budino goloso

Anche il budino di yogurt e cacao può essere una buona opzione se desideri una colazione già pronta al mattino. Lo puoi preparare mescolando yogurt greco, cacao amaro e un dolcificante a piacere, come miele, lasciando poi riposare il composto in frigorifero.

Banana, fragole, lamponi, anguria e granella di nocciole completano il piatto.

Smoothie energetici

Quando fa davvero caldo cosa c’è di meglio di uno smoothie fresco e dissetante? L’unico rischio è che ti lasci affamata. Per evitare di ritrovarti a metà mattina con il classico “buco allo stomaco” non limitarti a usare solo la frutta. Il trucco è aggiungere una fonte proteica e una quota di grassi buoni.

Una base semplice può essere composta da yogurt, latte o bevanda vegetale, frutta fresca o congelata e fiocchi d’avena. Semi di lino, chia, crema di mandorle o un pezzetto di avocado ti aiutano a rendere il frullato ancora più saziante.

Puoi preparare un ottimo smoothie estivo energizzante con banana, fragole, yogurt bianco, avena e un cucchiaino di crema di mandorle. Per una versione più dissetante, puoi frullare anguria, yogurt o kefir, lime, menta e qualche fiocco d’avena.

Pane integrale con ricotta e frutta

Il pane integrale o ai cereali è una buona base da cui partire per costruire una colazione estiva equilibrata. Abbinato a ricotta, yogurt greco o formaggio fresco, offre carboidrati e proteine senza risultare troppo pesante. Aggiungi anche una porzione di frutta fresca per completare la colazione e favorire l’idratazione.

Una combinazione particolarmente gustosa? Pane tostato con ricotta, miele e fichi freschi. In alternativa, puoi spalmare yogurt sul pane e aggiungere pesche, albicocche o frutti di bosco.

Colazioni estive salate per non avere cali di energia

Se non ami i sapori dolci può scegliere le colazioni salate, perfette per sentirti sazia più a lungo. Pane integrale, uova, hummus, ricotta, avocado e verdure di stagione sono ingredienti pratici e adatti anche alle giornate più calde.

Se vuoi una soluzione veloce e ricca di gusto, opta per una fetta di pane integrale con hummus, pomodorini e basilico oppure con avocado, pomodorini e uova. Anche una piadina integrale farcita con ricotta, rucola e zucchine grigliate condite con olio evo è un’ottima soluzione: puoi anche prepararla in anticipo e consumarla fredda.

Un’altra idea è una frittatina con verdure di stagione, servita a temperatura ambiente con pane e melone. Se desideri una proposta mediterranea fresca e nutriente, prova il toast con pane ai cereali, mozzarella, pomodorini e basilico filo d’olio extravergine d’oliva.

Cosa bere a colazione per sentirsi più energiche

Durante i mesi caldi, l’idratazione diventa ancora più fondamentale. Prova allora a iniziare la giornata con un bicchiere d’acqua e limone per reintegrare i liquidi persi durante la notte. A colazione puoi continuare a bere caffè e tè, ma cerca di non considerarli l’unica bevanda del mattino.

Tè freddo fatto in casa senza zuccheri aggiunti, infusi alla frutta, acqua aromatizzata con limone e menta, latte freddo e bevande vegetali sono tutte alternative fresche. Anche il kefir da bere può essere una scelta interessante soprattutto se ami le bevande fermentate.

Meglio, invece, limitare succhi di frutta industriali e bibite zuccherate, che possono darti una spinta immediata ma favorire un calo di energia poco dopo il pasto.

Fonti