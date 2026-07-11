Addio a Peppino Di Capri, l’ultimo romantico della musica italiana

Il pianoforte, il twist, Champagne e i due Sanremo vinti: Peppino di Capri se ne è andato sulla sua isola, a due passi dal mare che ha sempre cantato

IPA Peppino di Capri

Se n’è andato nella sua isola, quella che gli ha regalato il nome d’arte e che lo scorso anno gli aveva consegnato le chiavi della città. Peppino di Capri è morto sabato 11 luglio a Villa Castiglione, a Capri, al termine di una lunga malattia. Aveva 86 anni, e il 27 luglio ne avrebbe compiuti 87. La notizia ha attraversato in poche ore radio, tv e social, com’era inevitabile per un artista che da quasi settant’anni fa parte della colonna sonora di casa nostra.

Al secolo si chiamava Giuseppe Faiella, ma per tutti era semplicemente Peppino: gli occhiali dalla montatura spessa, il pianoforte, quella voce che sembrava sempre sul punto di sorridere.

Il bambino prodigio che aprì i concerti dei Beatles

Nato a Capri il 27 luglio 1939 in una famiglia di musicisti, Peppino di Capri si esibì per la prima volta a quattro anni, suonando il pianoforte davanti alle truppe americane di stanza sull’isola durante la guerra. Il debutto discografico arrivò nel 1958 con i suoi Rockers: il brano Nun è peccato lo trasformò in una stella, e da lì il repertorio si allargò a macchia d’olio, tra Luna caprese, Nessuno al mondo, Roberta e i twist che portarono il rock’n’roll americano nei salotti italiani, St. Tropez Twist su tutti.

Nel suo curriculum figura anche un primato che nessun altro artista italiano può vantare: fu lui ad aprire i concerti dei Beatles durante la loro tournée italiana, tra Milano, Genova e Roma.

(in aggiornamento)