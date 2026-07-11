Addio a Peppino Di Capri, l’ultimo romantico della musica italiana

Il pianoforte, il twist, Champagne e i due Sanremo vinti: Peppino di Capri se ne è andato sulla sua isola, a due passi dal mare che ha sempre cantato

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Francesca Secci

Giornalista, esperta di lifestyle

Sarda, ma anche molto umbra. Giornalista pubblicista, sogno di una vita, scrive soprattutto di argomenti di attualità, lifestyle e cura della casa.

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Addio a Peppino Di Capri, l’ultimo romantico della musica italiana
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Peppino di Capri
Chi era Peppino Di Capri? Quali sono le canzoni famose di Peppino? Dove si trova Villa Castiglione?

Se n’è andato nella sua isola, quella che gli ha regalato il nome d’arte e che lo scorso anno gli aveva consegnato le chiavi della città. Peppino di Capri è morto sabato 11 luglio a Villa Castiglione, a Capri, al termine di una lunga malattia. Aveva 86 anni, e il 27 luglio ne avrebbe compiuti 87. La notizia ha attraversato in poche ore radio, tv e social, com’era inevitabile per un artista che da quasi settant’anni fa parte della colonna sonora di casa nostra.

Al secolo si chiamava Giuseppe Faiella, ma per tutti era semplicemente Peppino: gli occhiali dalla montatura spessa, il pianoforte, quella voce che sembrava sempre sul punto di sorridere.

Il bambino prodigio che aprì i concerti dei Beatles

Nato a Capri il 27 luglio 1939 in una famiglia di musicisti, Peppino di Capri si esibì per la prima volta a quattro anni, suonando il pianoforte davanti alle truppe americane di stanza sull’isola durante la guerra. Il debutto discografico arrivò nel 1958 con i suoi Rockers: il brano Nun è peccato lo trasformò in una stella, e da lì il repertorio si allargò a macchia d’olio, tra Luna caprese, Nessuno al mondo, Roberta e i twist che portarono il rock’n’roll americano nei salotti italiani, St. Tropez Twist su tutti.

Nel suo curriculum figura anche un primato che nessun altro artista italiano può vantare: fu lui ad aprire i concerti dei Beatles durante la loro tournée italiana, tra Milano, Genova e Roma.

(in aggiornamento)

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