Bianca Balti in trasparenze preziose, Giorgia Meloni classica: i look alla cena di gala della Milano Fashion Week 2026
La Milano Fashion Week 2026 non poteva che aprirsi con un appuntamento imperdibile: stiamo parlando del tradizionale Gala Dinner della Camera Nazionale della Moda Italiana, che ha trasformato ancora una volta il cortile di Palazzo Reale in un vero e proprio crocevia di stile, riunendo allo stesso tavolo, per una notte, i pesi massimi del fashion system, alcune personalità del cinema e della musica e persino i vertici del governo. Con l'attesissima mostra-evento "Dalí e la Moda" a far da sfondo, sul red carpet è andato in scena un affascinante duello glamour: vediamo i look degli ospiti nel dettaglio. A brillare un po' più di altri è stata ovviamente Bianca Balti, interpretando con audacia il difficile tema delle trasparenze. Possiamo vederla in foto con addosso un prezioso naked dress d'archivio firmato Prada (collezione Primavera 2010), una creazione in rete interamente tempestata di cristalli e pietre multicolor, su body bianco. Wow.