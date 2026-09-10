Giorgia, chi è lo stilista che la veste a X Factor 2026

Ufficio Stampa Errani Studio Giorgia, i look più belli a X Factor 2025

Per Giorgia, X Factor non è soltanto una questione di musica. Da quando ha preso in mano la conduzione del talent di Sky, anche il guardaroba è diventato parte dello spettacolo, costruito con una precisione che non cerca mai di trasformarla in qualcuno che non è. Con l’inizio di X Factor 2026, il suo percorso fashion riparte da una firma italiana che ormai conosce molto bene il suo modo di stare sul palco.

Giorgia a X Factor 2026, chi firma i suoi look

Il sodalizio continua. Per la seconda stagione consecutiva, Giorgia sarà vestita da Ermanno Scervino a X Factor 2026, con una selezione di capi della Maison e soprattutto con creazioni custom made disegnate e realizzate appositamente per lei. Non si tratta quindi semplicemente di scegliere abiti da una collezione già esistente e portarli davanti alle telecamere: il lavoro nasce intorno alla cantante, alla sua fisicità e a quella presenza scenica che non ha bisogno di troppi artifici per farsi notare.

È probabilmente proprio qui che si trova la chiave della collaborazione. Giorgia non è mai stata una celebrity da look costruito a tutti i costi, né una donna che sembra particolarmente interessata a trasformare ogni uscita in una gara a chi indossa l’abito più particolare della stanza. Il suo stile funziona quando rimane pulito, femminile, sensuale senza ostentazione, con qualche dettaglio capace di accendere l’insieme.

Nelle immagini legate alla nuova stagione, per esempio, la vediamo con una camicia bianca morbida e volutamente abbondante, lasciata aperta sul davanti per mostrare un top nero luminoso, abbinata a pantaloni scuri a vita alta e gamba ampia. A segnare il punto vita arriva una cintura ton sur ton, mentre i gioielli restano discreti. Un look che gioca su uno dei contrasti più semplici e insieme più efficaci del guardaroba: bianco e nero, maschile e femminile, rigore sartoriale e una piccola dose di luce.

Il punto è che su un palco come quello di X Factor non serve necessariamente indossare un abito da gran sera a ogni puntata. Tra luci, scenografie, movimento e una giuria che quest’anno riunisce Irama, Francesco Gabbani, Jake La Furia e Paola Iezzi, il rischio dell’overstyling è sempre dietro l’angolo. Giorgia ed Ermanno Scervino sembrano invece lavorare nella direzione opposta: vestire la scena senza permettere al vestito di mangiarsi la persona.

Errani Studio

Ermanno Scervino e Giorgia, una collaborazione nata prima di X Factor

Quella di X Factor 2026 non è affatto una collaborazione isolata. Negli ultimi due anni il rapporto tra Giorgia ed Ermanno Scervino è diventato sempre più continuo, fino a trasformarsi in un vero codice d’immagine.

La Maison ha accompagnato la cantante già durante il Come Saprei Live 2025, il progetto con cui ha celebrato una delle canzoni più importanti della sua carriera, per poi seguirla nel Palasport Live 2025/26 e nel G – Summer Tour 2026. E la collaborazione proseguirà anche con G – Last Call, l’atto conclusivo del tour previsto tra palazzetti e arene monumentali.

Cambiano i palchi, naturalmente, e con loro cambiano le esigenze del guardaroba. Un look televisivo deve funzionare nei primi piani tanto quanto nelle inquadrature a figura intera, mentre un outfit pensato per un concerto deve reggere movimento, luci fortissime e distanze ben diverse. Scervino ha però mantenuto un filo riconoscibile: costruzioni sartoriali, attenzione alla silhouette, materiali preziosi e sensualità controllata, adattati di volta in volta all’occasione.

La Maison ha vestito Giorgia anche nei suoi videoclip e in diversi eventi pubblici, rendendo la collaborazione molto più ampia di una semplice partnership legata al talent. È un guardaroba che segue un momento professionale particolarmente intenso della cantante e che, soprattutto, sembra essere diventato sempre più preciso nel raccontarla.

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