Giorgia, amore in vacanze con Emanuel Lo prima del ritorno in tv con X Factor

IPA Emanuel Lo e Giorgia abbracciati

Settembre è iniziato, l’estate volge al termine e per Giorgia ed Emanuel Lo è il momento di ricapitolare le ultime settimane trascorse insieme, fatte di vacanze e tanto amore. Il coreografo tira le file di questi giorni caldissimi postando su Instagram le foto delle vacanze: immagini che li vedono abbracciati, complici, sorridenti come sempre. Sono stati giorni felici di relax e sintonia, ma per ormai è ora di tornare alla routine e agli impegni, con la cantante che si avvia per il terzo anni verso il palco di X Factor.

Le foto delle vacanze

Il carosello postato da Emanuel Lo su Instagram è una sorta di album fotografico dell’estate che ha trascorso con Giorgia. Quelli che condivide con i fan sono scatti che ricostruiscono l’immagine di una coppia serena e affiatata, tra sguardi complici, parentesi affettuose, sorrisi e scherzi. Del resto l’ironia è una delle qualità che li caratterizza di più.

Ai follower mostrano alcuni scorci di momenti di intimità semplice, attimi in cui sono abbracciati sotto il sole o mentre fanno il bagno in piscina, a spasso per vicoli o durante le escursioni nella natura. Il coreografo non racconta e non spiega, ma con una lista di parole offre qualche indizio su come leggere il racconto fotografico.

La storia di Giorgia ed Emanuel Lo

Giorgia ed Emanuel Lo sembrano proprio anime gemelle negli scatti Instagram. Fanno coppia ormai da oltre due decenni, da quando si sono conosciuti nel 2002 durante la realizzazione del videoclip di Spirito Libero, brano della cantante a cui lui partecipava come ballerino. La differenza d’età è stato un problema ma solo all’inizio: Giorgia era preoccupata dalla relazione con un uomo di 8 anni più giovane, e ci ha messo un po’ a mettere da parte i dubbi. Emanuel ha insistito, e ha fatto bene. Ora hanno un figlio, Samuel, nato nel 2010, ma non si sono mai sposati nonostante ci sia stata una proposta di nozze con tanto di anello.

Giorgia verso il ritorno a X Factor

Conclusa l’estate d’amore con Emanuel Lo, per Giorgia è tempo di tornare in tv. Dal 10 settembre la rivedremo alla conduzione di X Factor per il terzo anno consecutivo. Il programma quest’anno apre le porte a Irama, che debutta come giudica accanto a Francesco Gabbani, Paola Iezzi e Jake La Furia. Anno dopo anno Giorgia ha conquistato sempre di più il cuore dei fan del talent canoro e, già amatissima come cantante, ora è apprezzata anche come conduttrice.

Emmanuel Lo, in bilico il ritorno ad Amici

Non è detto invece che Emmanuel Lo veda aprirsi di nuovo le porte della scuola di Amici. Alcune indiscrezioni lo vedono verso l’addio al ruolo di professore di danza. A quanto pare, Maria De Filippi starebbe valutando un cambiamento del format e l’introduzione di nuove discipline, portando a un profondo riassetto della cattedra di ballo. Al momento si tratta solo di rumor: non ci sono comunicazioni ufficiali o conferme definitive da parte della produzione o del diretto interessato.