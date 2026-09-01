Un posto al sole, le anticipazioni del 2 settembre 2026: Alberto raggelato dall’incidente

Ufficio stampa Rai Alberto, "Un posto al sole"

Torna l’appuntamento del mercoledì sera con Un posto al sole, la storica soap di Rai 3 che accompagna il pubblico dal 1996 e continua a essere uno dei titoli più amati della rete. Alle 20.50 ritroviamo i protagonisti della serie ambientata a Napoli, città che fa da cornice alle storie girate e prodotte da Rai Fiction, Fremantle e dal Centro di Produzione Rai partenopeo. Ecco le anticipazioni di mercoledì 2 settembre.

Nella puntata precedente dell’1 settembre 2026

Martedì 1 settembre abbiamo lasciato i protagonisti di Un posto al sole così. Micaela, decisa ad arginare Lorenza per difendere Samuel, finirà per peggiorare la situazione lavorativa del fidanzato; intanto Diego confiderà a Raffaele e Ornella di trovarsi davanti a un bivio sentimentale. Reduce da un mancato chiarimento con il figlio, Alberto si sfoga con Niko, che lo invita a dargli tempo e a godersi la serata con Anna. Ma l’arrivo di Gianluca, che chiederà proprio ad Anna un aiuto per arginare il padre, potrebbe innescare sviluppi disastrosi.

Anticipazione della puntata del 2 settembre 2026

Alberto sopraggiunge quando l’incidente è appena successo e ne rimane agghiacciato. Bice e Sergio si ritrovano a casa di Guido e Mariella e tra i due scatta il solito litigio, ma questa volta l’esito potrebbe essere tutt’altro che scontato. Al Centro Ascolto, Clara riceve la visita di Marika, che le dà un’interessante idea imprenditoriale.

Un posto al sole va in onda dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.50. Leggi le anticipazioni dal 31 agosto al 4 settembre