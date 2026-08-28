Un posto al sole, le anticipazioni del 31 agosto 2026: Anna è in pericolo

Alberto sta per regalare un anello ad Anna ma lei è precipitata in una situazione molto pericolosa: trama di "Un posto al sole" del 31 agosto

Ufficio stampa Rai Alberto e Anna, "Un posto al sole"

Torna l’appuntamento del lunedì sera con Un posto al sole, la storica soap di Rai 3 che accompagna il pubblico dal 1996 e continua a essere uno dei titoli più amati della rete. Alle 20.50 ritroviamo i protagonisti della serie ambientata a Napoli, città che fa da cornice alle storie girate e prodotte da Rai Fiction, Fremantle e dal Centro di Produzione Rai partenopeo. Ecco le anticipazioni di lunedì 31 agosto 2026.

Nella puntata precedente del 7 agosto 2026

Prima della pausa estiva, abbiamo lasciato i protagonisti di un Posto al sole così. Alberto e Anna tra slanci e fragilità personali, Greta e Cristina alle prese con scelte capaci di cambiare la quotidianità, mentre Samuel ha mostrato crescente insofferenza verso Lorenza. Relazioni, responsabilità e prospettive di futuro hanno guidato le decisioni dei protagonisti.

Anticipazione della puntata del 31 agosto 2026

Alberto si appresta a festeggiare il compleanno di Anna con un dono importante: un prezioso anello. Ma, dopo aver letto i messaggi del padre, la ragazza rischia di imboccare una pericolosa deriva autolesionista. Intanto Greta è pronta a parlare a Cristina della proposta di lavoro ricevuta e della concreta possibilità di trasferirsi a Salerno. Sul fronte di Samuel, sempre più insofferente nei confronti di Lorenza, arriva una nuova proposta da parte di lei che lui accoglierà con forte scetticismo.

Un posto al sole va in onda dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.50. Leggi le anticipazioni dal 31 agosto al 4 settembre