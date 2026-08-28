Un posto al sole, le anticipazioni dal 31 agosto al 4 settembre 2026: drammatico incidente

"Un posto al sole" è tornato dopo la pausa estiva: un incidente improvviso squarcia la calma e lascia Alberto profondamente scosso: trame

Ufficio stampa Rai Alberto, "Un posto al sole"

Settimana ricca di novità per Un posto al sole, la soap di Rai 3 che continua a tenere compagnia al pubblico ogni sera, dal lunedì al venerdì alle 20.50. Le puntate in onda dal 31 agosto al 4 settembre ci riportano tra le storie e le emozioni che si intrecciano a Napoli, tra gli ambienti iconici di Palazzo Palladini e il Caffè Vulcano.

La serie, partita nell’ottobre 1996, è ormai arrivata alla sua trentesima stagione e ha superato il traguardo delle 6.800 puntate, confermandosi uno dei titoli più longevi e amati della televisione italiana. Ecco le anticipazioni della settimana.

Nelle puntate precedenti

Al rientro da Gaeta, Clara si trova a dover fare i conti con tensioni crescenti insieme a Rosa e Damiano, che si confrontano con Eduardo in una situazione destinata a complicarsi. Nel frattempo, Renato attende con emozione di riabbracciare Raffaele dopo la sua vacanza a Barcellona con Ornella, ma gli sviluppi potrebbero non essere quelli sperati.

La convivenza emotiva tra passato e presente emerge anche nel rapporto tra Manuela e Micaela, che decidono di darsi una svolta e distinguersi l’una dall’altra, scoprendo però che non è semplice. La situazione tra Eduardo e Damiano si fa sempre più tesa e provocatoria, mentre Clara, provata, è costretta a fare incontri e confronti difficili.

Marina è sempre più preoccupata per il suo accordo segreto con Stefano Mori che non dà i risultati sperati, e decide di parlare con Roberto di una novità importante. Lo scontro tra Samuel e Lorenza sale di tensione, e le dinamiche familiari vedono anche la questione della dipendenza dai fratelli Cerruti che coinvolge Guido e Mariella. Nel frattempo è il giorno del compleanno di Anna: Alberto appare più innamorato che mai, ma una persona a lei cara rischia di deluderla, mentre la guerra tra Lucrezia e Stefano continua a crescere.

Anticipazioni della settimana dal 31 agosto al 4 settembre

Lunedì 31 agosto 2026

Alberto si prepara a festeggiare il compleanno di Anna e intende omaggiarla con un prezioso anello, ma la scoperta di alcuni messaggi del padre mette Anna in una condizione di forte fragilità, tanto da correre il rischio di scivolare verso comportamenti autolesionisti. Greta, intanto, è pronta a confidare a Cristina la proposta di lavoro ricevuta e la possibilità di un trasferimento a Salerno; Samuel dimostra crescente insofferenza nei confronti di Lorenza e accoglie con scetticismo una sua proposta.

Martedì 1 settembre 2026

La determinazione di Micaela nel difendere Samuel da Lorenza rischia di avere l’effetto opposto, complicando la situazione lavorativa del fidanzato. Diego confida a Raffaele e Ornella di essere davanti a un bivio sentimentale. Alberto, segnato dal mancato chiarimento con il figlio, si sfoga con Niko che lo invita a concedere tempo al ragazzo e a godersi la serata con Anna. Gianluca cerca l’aiuto di Anna per arginare il comportamento del padre, ma l’intervento potrebbe degenerare.

Mercoledì 2 settembre 2026

Un incidente improvviso squarcia la calma: Alberto arriva sul posto quando l’evento è appena accaduto e resta profondamente scosso. Nelle dinamiche di quartiere, Bice e Sergio si ritrovano a casa di Guido e Mariella e lo scontro tra i due, solito motivo di contesa, potrebbe questa volta avere esiti inaspettati. Clara riceve la visita di Marika al Centro Ascolto, che le propone un’idea interessante per mettersi nuovamente in gioco.

Giovedì 3 settembre 2026

La confessione di Anna incastra Alberto di fronte alle proprie responsabilità e apre nuove ferite. Clara prova a rimettersi in carreggiata con un progetto di carattere sociale, ma la presenza di Eduardo rappresenta una miccia pronta a riaccendere il conflitto. A casa Giordano l’ospitalità si trasforma in una pochade: il ritrovato feeling tra Bice e Massaro obbliga Guido e Mariella a fare buon viso a cattivo gioco.

Venerdì 4 settembre 2026

Gli ascolti di Radio Golfo 99 sembrano premiare la strategia di Roberto, e questo porta a un apparente ritorno di serenità tra lui e Marina. Nel frattempo, Mori, sempre più insicuro e preda della sua ossessione per Greta, mostra un lato pericoloso e imprevedibile. Con Alberto che sembra prendere le distanze da Anna, la ragazza vive un momento di profondo sconforto.

Cosa succede questa settimana, in sintesi

– Crisi emotiva legata a una scoperta: la rivelazione di messaggi e una confessione inchiodano Alberto e mettono Anna in una condizione di forte fragilità psicologica, con il rischio di comportamenti autolesionisti.

– Conseguenze delle scelte lavorative: le tensioni interne al lavoro e gli interventi affettivi, tra cui quelli di Micaela a difesa di Samuel, peggiorano la posizione professionale di quest’ultimo e complicano i rapporti in ufficio.

– Spostamenti e opportunità: la proposta di lavoro di Greta e l’ipotesi di trasferimento a Salerno riaprono il tema delle scelte di vita e del prezzo da pagare per inseguire nuove opportunità.

– Ostacoli al progetto sociale: Clara tenta di rimettersi in gioco con un’iniziativa rivolta alla comunità, ma la presenza di figure come Eduardo può compromettere il buon esito del progetto.

– Ondata di tensioni familiari: le dinamiche tra famiglie e vicini — tra Guido, Mariella, Bice, Massaro e i fratelli Cerruti — generano situazioni comiche che però nascondono conflitti irrisolti e costringono i protagonisti a compromessi scomodi.

– Ossessione e pericolo: il comportamento di Mori, sempre più ossessionato da Greta, evolve verso un atteggiamento potenzialmente pericoloso, minacciando la stabilità di più rapporti, inclusi quelli tra Roberto e Marina.

– Dilemmi sentimentali: scelte sentimentali complesse — come il bivio raccontato da Diego — agitano relazioni consolidate e mettono in luce la fragilità dei legami affettivi nel quartiere.

Le trame di Un posto al sole della scorsa settimana dal 3 al 7 agosto 2026