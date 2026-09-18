L'opinionista la pungola sul perché la cantante abbia smesso di seguirla sui social e la ballerina risponde piccata di non volersi addentrare nel "becero gossip"

Il GF Vip ha riaperto i battenti e nascono già i primi battibecchi. Non tanto tra i concorrenti, che stanno ancora “annusandosi” e prendendo le misure, quanto tra le opinioniste (leggi la Lucarelli, la più gossippara, per formazione) e gli inquilini entrati in Casa. Questa volta nel mirino di Sevaggia è finita la bellissima Megan Ria, ballerina e modella classe 2004 di origini italo-cubane, salita alla ribalta grazie ad Amici (stagione 2022-2023, era nella squadra di Todaro) e poi divenuta una delle ballerine di punta del corpo di ballo di Elodie.

Proprio il rapporto con Elodie è stato al centro dello scambio di battute tra la Lucarelli e la ballerina, laddove la prima chiedeva spiegazioni sul rapporto improvvisamente interrotto con la cantante e la seconda rispondeva un po’ piccata di non volersi addentrare “nel gossip becero”.

“Megan parlo io ma sono solo l’ambasciatrice perché in realtà è Ilary che vuole sapere…Tu sei stata nel corpo di ballo di Elodie, ti abbiamo notata tutti perché ti fai notare. Ad un certo punto è successa questa cosa che ha fatto molto parlare il mondo del web: Elodie ti ha tolto il follow. Tutti ci interroghiamo sulla questione: perché te lo ha levato?”.

La riposta di Megan: “Innanzitutto chiarisco una cosa: con Francesca (Nuredini, attuale compagna di Elodie e collega di Megan nel corpo di ballo, ndr) c’è sempre stata solo una bellissima amicizia. E poi, della questione con Elodie io non ho capito bene il perché, ma sono qui per parlare di me non di questi gossip beceri“. Immediata la risposta di Selvaggia: “Se sei qui per parlare di fisica nucleare, hai sbagliato posto mi sa…”. “Non di fisica nucleare, ma per farmi conoscere per come sono. Non penso che esista solo il gossip, Selvaggia”. “Si ma bastava dire: non ho voglia di parlarne. Dire che è solo gossip come se tu fossi Margherita Hack…”. “Ecco, non sono cose di cui voglio parlare qua”. “Benissimo: ho solo chiesto se avevi voglia di dircelo, se non hai voglia di farlo non ce lo dici”.