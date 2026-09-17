Chanel Totti a Verissimo dopo le nozze di mamma Ilary: quando vedere l’intervista in tv

Dopo le nozze di Ilary Blasi e Bastian Muller, Chanel Totti arriva nello studio di Silvia Toffanin per raccontarsi e ripercorrere alcuni dei momenti della sua vita

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IPA Chanel Totti ospite a "Verissimo"

Dopo le nozze di mamma Ilary, per Chanel Totti è già tempo di tornare davanti alle telecamere. La giovane Totti è infatti tra i primi ospiti della nuova stagione di Verissimo, dove incontra Silvia Toffanin per un’intervista tutta da scoprire.

Un appuntamento che arriva in un momento particolare per la famiglia e che potrebbe portare Chanel a parlare anche di sé, del suo rapporto con i genitori e di quello che è successo nella sua vita negli ultimi anni.

Chanel Totti, l’intervista a “Verissimo”

Per il pubblico Chanel Totti è stata per molto tempo soprattutto la bambina della famiglia Totti-Blasi. Nata nel 2007 dall’amore tra Ilary e Francesco, è comparsa spesso nelle immagini di famiglia, ancora piccolissima, accanto ai genitori e al fratello maggiore.

Oggi, però, il suo percorso ha assunto contorni più personali. Chanel si è diplomata nel 2025 e si è iscritta all’Università, mantenendo una presenza molto forte sui social, dove ha costruito un seguito tutto suo. Nel 2026 è arrivata anche la televisione, con la partecipazione a Pechino Express: insieme a Filippo Laurino ha formato la coppia dei Raccomandati e ha vinto l’edizione del programma.

Pur appartenendo a una famiglia da sempre al centro dell’attenzione, Chanel ha iniziato quindi a farsi conoscere per quello che fa e per il modo in cui sceglie di raccontarsi.

La partecipazione a Pechino Express le ha permesso di mostrarsi in una dimensione diversa, lontana dalle fotografie di famiglia e dalla semplice curiosità intorno ai suoi genitori.

Ora arriva Verissimo, dove potrà raccontarsi ancora più da vicino davanti a Silvia Toffanin. L’intervista arriva a pochi giorni da un altro momento importante: il matrimonio di mamma Ilary con Bastian Muller, celebrato il 13 settembre a Ravello.

Chanel Totti, il nuovo capitolo dopo le nozze di mamma Ilary

La crescita di Chanel è stata inevitabilmente accompagnata anche da un periodo familiare complesso. Nel 2022 Ilary Blasi e Francesco Totti si sono separati e la vicenda ha avuto un’eco mediatica particolarmente forte proprio per la notorietà della coppia. Chanel ha raccontato in passato quanto sia stato difficile vivere quella fase sotto i riflettori, soprattutto per lei e per il fratello Cristian, mentre la sorella Isabel era ancora piccola.

Negli anni, però, la famiglia ha trovato un nuovo equilibrio e Chanel ha continuato a vivere il rapporto con entrambi i genitori, costruendo la propria quotidianità lontano dalle vicende che hanno occupato per mesi giornali e social.

Un’immagine particolarmente significativa è arrivata proprio in questi giorni, quando Chanel è stata al fianco di Ilary nel giorno del suo matrimonio con Bastian Muller.

Il matrimonio segna così un nuovo capitolo nella vita di Ilary, ma anche nella quotidianità dei suoi figli. E l’intervista a Verissimo arriva proprio nel momento in cui Chanel può raccontare come è cambiata la sua vita negli ultimi anni.

Chanel Totti a “Verissimo”: quando vedere l’intervista

L’intervista a Chanel Totti va in onda sabato 19 settembre 2026 su Canale 5 a partire dalle 16:30, nella prima puntata della nuova stagione di Verissimo condotta da Silvia Toffanin. Il programma torna infatti in tv proprio da sabato 19 settembre con nuovi protagonisti e i loro racconti.