Anticipazioni Verissimo del 20 settembre: Emanuele Filiberto single e Ilary Blasi tra nozze e GF

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Getty Images Adriana Abascal e Emanuele Filiberto

Nuova stagione, stesso format: Silvia Toffanin è tornata con Verissimo su Canale 5 ricaricata dalla pausa estiva. La prima puntata di sabato 19 settembre ha portato in studio la prima intervista televisiva di Chanel Totti a pochi giorni dalle nozze della madre e le parole tanto attese dell’ex manager di Chiara Ferragni dopo il caso Pandoro che ha sconquassato gli equilibri attorno al mondo e alla famiglia degli ex Ferragnez. Ma la seconda puntata di domenica 20 settembre non è da meno: la conduttrice intervista Ilary Blasi, fresca di nozze, Emanuele Filiberto, pronto a mettersi a nudo, e altri attesi ospiti.

Ilary Blasi dopo le nozze con Bastian Muller

Ha fatto parlare di sé per settimane, attirando l’attenzione sulla sua storia, sulla sua famiglia e sulla sua carriera. Ilary Blasi ha sposato Bastian Muller appena una settimana fa, facendolo con stile, senza soddisfare l’aquolina degli appassionati di gossip e vivendo un momento veramente intimo e romantico con pochi amici e famigliari a Ravello.

Domenica 20 settembre è ospite nel salotto di Silvia Toffanin insieme a Selvaggia Lucarelli e Cesara Buonamici per parlare della nuova stagione del Grande Fratello Vip, che ha preso il via giovedì 17 settembre e promette già scintille su Canale 5. Ma si sa, la conduttrice di Verissimo riesce sempre a creare un ponte con i sentimenti dei propri ospiti, potrebbe essere proprio lei a farci scoprire qualche dettaglio in più sulle nozze di Ilary.

Non solo, l’intervista al volto Mediaset ex di Francesco Totti arriva appena dopo la messa in onda della prima uscita televisiva della figlia, Chanel Totti, che con maturità e coraggio ha parlato di alcuni dettagli della propria vita privata senza tralasciare difficoltà e momenti difficilo.

Emanuele Filiberto: “Felicemente single”

Tra gli ospiti più attesi c’è senza dubbio Emanuele Filiberto, che si è sbottonato nello studio del talk show sulla sua vita sentimentale. Il Principe, che dal 2025 si frequentava con la modella Adriana Abascal, ha ammesso di essere tornato single: “Abbiamo vissuto un anno e mezzo molto intenso, poi ci sono stati alti e bassi e ci siamo lasciati. Spero – aggiunge – di poterle diventare amico. Adesso è un momento un po’ complicato per entrambi”.

La frequentazione tra l’erede di casa Savoia e l’ex Miss Messico è stata piuttosto turbolenta: conosciutisi nei primi mesi del 2025, i due avevano interrotto la relazione a dicembre dello stesso anno, con un annuncio social (presto cancellato) della stessa Adriana. In diverse interviste avevano comunque lasciato la porta aperta, e ad aprile 2026 erano tornati a frequentarsi. Nonostante le continue voci di crisi, solo lo scorso luglio Emanuele aveva assicurato che lui e Abascal erano ancora una coppia. A settembre, stando alle anticipazioni di Verissimo, qualcosa sembra essersi definitivamente rotto.

Gli altri ospiti di domenica 20 settembre

Ma Ilary Blasi e Emanuele Filiberto non sono le uniche voci che popoleranno lo studio di Verissimo. Altissima l’attesa anche per Alessandra Mussolini, pronta a entrare come opinionista nella nuova stagione di Uomini e Donne. La notizie è arrivata a fine agosto e lei è pronta a prendere il suo posto accanto agli storici del pomeriggio di Canale 5.

Spazio anche allo sport con Chiara Pellacani, campionessa assoluta di tuffi agli Europei di nuoto 2026 a Parigi. Passione e impegno che si uniscono al talento per regalarci le emozioni che solo momenti sportivi alti e significativi possono regalarci.