GF Vip, prima puntata: Ilary Blasi ironizza su Totti e Noemi Bocchi. Poi parla di Bastian

Al Grande Fratello Vip, Ilary Blasi si scatena fra le battute su Bastian Muller e le frecciatine a Francesco Totti e Noemi Bocchi.

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Un ritorno scoppiettante è quello organizzato da Ilary Blasi che, a pochi giorni dalle nozze con Bastian Muller, è tornata al timone del Grande Fratello Vip. Per la prima puntata del reality, la conduttrice ha scelto di fare le cose in grande stile e non ha deluso la curiosità del pubblico, fra battute di Bastian Muller e frecciatine a Francesco Totti.

Ilary Blasi in bianco al GF Vip dopo le nozze con Bastian Muller

Per la prima puntate del Grande Fratello Vip, in onda il 17 settembre 2026, Ilary Blasi ha puntato su un look ispirato alle sue nozze. Negli ultimi giorni non si è parlato d’altro: la conduttrice è convolata a nozze con Bastian Muller, il compagno conosciuto durante un viaggio a New York dopo l’addio a Francesco Totti.

Il matrimonio è stato avvolto dal mistero per moltissimo tempo e sino all’ultimo non sono trapelate foto dell’evento. Solo dopo il “sì”, Ilary Blasi ha svelato il vestito da sposa e ha pubblicato immagini e video della romantica cerimonia, celebrata a Ravello, nel cuore della Costiera Amalfitana.

Cavalcando l’onda dell’entusiasmo, con i fan felici per la nuova svolta romantica della conduttrice, Ilary è apparsa nello studio del Grande Fratello Vip sfoggiando un completo bianco, formato da pantaloni morbidi e un top in pizzo. Poi la sigla, con un gioco di luci e un balletto scatenato. Sorridente, energica e bellissima, la conduttrice ha salutato il suo pubblico, senza evitare il gossip sulla sua vita privata, ma parlandone apertamente e con il sorriso.

“Ci siamo lasciati solo 4 mesi fa e sono successe tantissime cose”, ha detto parlando dell’ultima edizione del Grande Fratello Vip, chiusa il 19 maggio 2026, in cui aveva trionfato Alessandra Mussolini.

“Vi ho salutato che ero sposata – ha detto Ilary Blasi -. Poi ho divorziato e mi sono anche risposata”. L’ironia sull’ex marito e sulle seconde nozze, dunque, non è mancata. Subito dopo, con l’annuncio delle opinioniste, è arrivata una frecciatina diretta proprio a Francesco Totti.

Mentre Ilary Blasi giurava amore eterno a Bastian Muller infatti l’ex capitano della Roma aveva pubblicato un discusso video in cui celebrava il suo anniversario con Noemi Bocchi.

La frecciatina di Ilary Blasi a Francesco Totti e Noemi Bocchi

Nella clip pubblicata su Instagram, l’ex calciatore aveva mostrato una stanza con palloncini rossi e una musica romantica. “5 anni di noi. Ti amo”, avevano scritto i due innamorati. In tanti però avevano sottolineato come i conti non tornassero. Francesco Totti in passato aveva sempre affermato di aver iniziato la sua storia d’amore con Noemi Bocchi dopo Capodanno, mettendo a tacere le voci di un tradimento nei confronti di Ilary Blasi. La scelta di festeggiare a settembre l’anniversario dunque aveva generato non pochi dubbi.

Arrivata in studio, Selvaggia Lucarelli ha detto a Ilary Blasi: “Ci conosciamo da sei mesi. Dunque sono sei mesi di noi”. La conduttrice è scoppiata a ridere, cogliendo il senso di quella battuta e il riferimento a Francesco Totti.

Cesara Buonamici ha chiesto: “Ma cosa significa?”. “Eh, lo sappiamo noi”, ha replicato ridendo Ilary Blasi.