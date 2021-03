Jonathan e Bianca Atzei: lui rivela cosa è accaduto fra loro

editato in: da

Jonathan Kashanian torna a parlare di Bianca Atzei (senza mai nominarla) e svela cosa è accaduto fra loro. Era il 2018 quando l’ex gieffino e la cantante parteciparono all’Isola dei Famosi. All’epoca lei aveva da poco detto addio a Max Biaggi e il legame con Jonathan fu da subito molto forte.

Terminato il reality Kashanian e la Atzei continuarono a frequentarsi, tanto che si parlò di una possibile love story, mai confermata dai diretti interessati. Poi la brusca decisione di separare le proprie strade e un addio che non è mai stato discusso pubblicamente o giustificato. Qualche tempo fa Jonathan aveva eluso alcune domande su Bianca, ma di fronte a un quesito diretto di Bianca Guaccero, conduttrice di Detto Fatto, non si è tirato indietro.

Il volto televisivo stava parlando di personaggi famosi che si amano e lavorano insieme. Quando la Guaccero ha chiesto al collega se a lui fosse accaduto, Jonathan a sorpresa ha dichiarato: “Mi hai colto alla sprovvista, mi batte un po’ il cuore, ti devo rispondere in tutta sincerità “sì”. Ti spiego, mi è capitato di lavorare con una persona per la quale ho provato qualcosa che non pensavo di provare”. La presentatrice ha pungolato Jonathan cercando di capire se stesse parlando della Atzei. “Era in un reality?”, ha domandato e a quel punto Kashanian si è lasciato andare, parlando del rapporto con la cantante.

“E allora sì, è nato tutto, ma perché mi batte il cuore e sudo quando parlo? – ha replicato -. Non so come risponderti perché qualsiasi cosa direi sarebbe usata contro di me. Quante volte mi è capitato nello spettacolo di dichiarare di provare qualcosa per una persona? Raramente, quindi quella volta in cui è capitato evidentemente era vero. Finita male, posso dirti solo una cosa, nella vita sparisce una B e ne arriva un’altra”.

Nel corso dell’esperienza all’Isola dei Famosi, Jonathan aveva raccontato il sogno di innamorarsi e di diventare papà. Dopo la fine del reality in una lunga intervista a Barbara D’Urso, Kashanian aveva lasciato intendere di provare dei sentimenti molto forti per la Atzei con cui era stato immortalato più volte. Oggi i due non potrebbero essere più lontani: Jonathan risulta single ed è un volto di Detto Fatto, Bianca è legata a Stefano Corti, protagonista de Le Iene.