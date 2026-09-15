Bastian Muller, quanto guadagna il marito di Ilary Blasi

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

IPA Ilary Blasi e Bastian Muller

Quattro anni dopo il primo fortuito incontro all’aeroporto di New York, Ilary Blasi e Bastian Muller si sono finalmente sposati. Un amore magico per la conduttrice, arrivato quasi per caso dopo l’addio a Francesco Totti. Se l’ex calciatore della Roma era una celebrità, Bastian sembra molto diverso. Riservatissimo, non ha mai rilasciato interviste ed è riuscito con il suo carattere pacato e dolce, a conquistare tutta la famiglia e gli amici di Ilary. I figli della presentatrice lo adorano e lei ha spiegato più volte di sentirsi profondamente serena e innamorata accanto a Bastian. Di lui però sappiamo davvero poco.

Quanto guadagna Bastian Muller: il patrimonio del marito di Ilary Blasi

Per comprendere la fortuna e il patrimonio di Bastian Muller, ad esempio, dobbiamo partire dal suo nome completo. Il marito di Ilary Blasi infatti ha un doppio cognome: Muller-Pettenpohl.

Classe 1987, è nato a Wächtersbach, una cittadina dell’Assia che si trova a poca distanza da Francoforte sul Meno. Bastian arriva da una famiglia importante di imprenditori che da oltre un secolo si occupa di trivellazione di pozzi e perforazioni profonde.

Nonostante le sue origini piuttosto agiate, Bastian Muller non si è mai tirato indietro di fronte all’idea di lavorare. Per un certo periodo ha rivestito il ruolo di maggiordomo al Carlton Hotel di St. Moritz, un lussuoso hotel che accogli star internazionali e nobili provenienti da tutto il mondo. Nella struttura Bastian si è occupato per diverso tempo di fornire assistenza agli ospiti.

Dopo aver lavorato in Svizzera, Bastian Muller ha deciso di tornare in Germania, entrando nell’azienda di famiglia. Riveste un ruolo dirigenziale, analizzando i costi e pianificando i nuovi progetti dell’attività. Non solo, Bastian avrebbe anche deciso di rilevare un’attività in una località termale vicino alla sua città di origine, entrando nel mondo dell’hotellerie.

Nonostante la posizione di prestigio all’interno dell’azienda di famiglia però Bastian Muller conterebbe un patrimonio decisamente ridotto, rispetto all’immagine del magnate tedesco diffusa spesso. La sua società, dopo un secolo di attività, avrebbe infatti ridimensionato le attività e oggi avrebbe un fatturato di circa 2 milioni di euro l’anno con 500mila euro di utili.

Le nozze di Bastian Muller e Ilary Blasi

Leggenda vuole che fu proprio una cartomante a prevedere l’incontro fra Ilary Blasi e Bastian Muller. All’epoca la conduttrice, da poco separata da Totti, aveva organizzato un viaggio a New York con le amiche. Uno sguardo, poi qualche chiacchiera e un colpo di fulmine che, quattro anni dopo, ha portato Ilary e Bastian a sposarsi.

I due si sono giurati amore eterno a Ravello con una cerimonia celebrata di fronte a pochi intimi, fra cui Chanel Totti, Cristian e Isabel, i figli della presentatrice. La Blasi ha scelto come testimoni di nozze l’amica Giorgia, sposata con il cugino di Totti, e la sorella Melory. Bastian invece ha voluto accanto a sè i due fratelli. La coppia ha scelto il dress code bianco per tutti gli ospiti e ha optato per festeggiamenti lontani dagli sfarzi con le infradito di Ilary divenute il simbolo di un legame autentico e vissuto lontano dai riflettori, con semplicità.