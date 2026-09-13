Arisa, la sua ricetta leggera per quando hai voglia di dolce: l’ingrediente “da avere sempre in casa”

Arisa svela nelle storie IG il suo segreto quando ha voglia di dolce e racconta così la sua idea di bellezza e salute consapevole

Appassionata di marketing e comunicazione, li ha trasformati in lavoro e si divide tra la professione di social media strategist, scrittrice e content editor.

IPA Arisa

Dimenticate per un momento red carpet, abiti da palcoscenico e make-up impeccabile: Arisa sui social sceglie ancora una volta di mostrarsi esattamente com’è, portando i follower direttamente nella cucina di casa. È sabato sera e, mentre la scritta sul video annuncia ironicamente “Sabato sera alla discoteca” per citare una celebre canzone dance, la cantante è alle prese con tutt’altro: una voglia improvvisa di dolce e una ricetta casalinga preparata sul momento.

Arisa, altro che discoteca: il suo sabato sera è così

Capelli tirati indietro, viso quasi completamente al naturale, canotta bianca e gioielli essenziali: Arisa chiacchiera davanti allo smartphone impegnata in una scena che potrebbe appartenere alla cucina di chiunque. La cantante sistema il telefono, in un sabato sera qualunque, si avvicina all’obiettivo e comincia la sua personalissima ricetta: “Allora, hai voglia di dolce?” esordisce iniziando a registrare la storia di Instagram.

E subito tira fuori la soluzione perfetta: prende mezza banana, la sistema nel recipiente e aggiunge un po’ di yogurt. Niente dosi precisissime o impiattamenti da food blogger, anzi si procede a occhio, con quella spontaneità che negli ultimi anni è diventata una delle caratteristiche più riconoscibili della cantante sui social.

Poi arriva l’ingrediente speciale: Arisa va a recuperarlo e spiega che si tratta della farina di carrube, che presenta come “sostituta del cioccolato”. Ne prende un po’ con un cucchiaio e la mostra direttamente alla telecamera, avvicinandosi moltissimo allo smartphone.

Ed è proprio in quel momento che si rende conto di essere in primissimo piano: la sua reazione è tutta da ridere “Ah vabbè, non mi guardare, adesso sto a casa”, una frase semplicissima che racconta perfettamente lo spirito del video ovvero nessuna pretesa di apparire perfetta, anzi.

La cantante appare infatti in una versione decisamente acqua e sapone, con una canotta bianca aderente e degli slip nello stesso colore mostrandosi con un’immagine lontanissima da quella più scenografica che siamo abituati a vedere sul palco.

La preparazione, però, non è ancora terminata: Arisa vuole aggiungere un altro ingrediente e per qualche secondo non riesce a ricordarne il nome. “Ah, come si chiamano?”, domanda sorridendo, prima di arrivare alla risposta: arachidi al naturale! Ne aggiunge un po’ al suo dessert, completando così quello che sembra essere uno spuntino semplice e goloso, e conclude: “Vivi bene, ok? Salute!”

Arisa, la trasformazione che parte dall’amore per se stessa

Arisa sembra tenerci molto a vivere bene e a nutrirsi in maniera consapevole e questo riflette sicuramente in modo molto coerente quello che è stato il suo cambiamento fisico. Un cambiamento intrapreso anni fa, fatto di maggiore accettazione e soprattutto di un rapporto sempre più libero con il proprio corpo: oggi Rosalba Pippa appare sicura, sensuale e decisamente più a suo agio nel mostrarsi, ma per arrivare fin qui ha attraversato diverse fasi, imparando poco alla volta a guardarsi con occhi differenti.

Un momento decisivo è stato certamente Ballando con le Stelle del 2021, edizione che la cantante ha vinto in coppia con Vito Coppola. Settimana dopo settimana, il ballo ha trasformato non soltanto la sua silhouette, grazie a un allenamento intenso e costante, ma anche il modo in cui la cantante ha iniziato a vivere e raccontare la propria femminilità.

Così sul palco Arisa ha iniziato a scoprire una sensualità nuova, meno trattenuta e soprattutto lontana dal bisogno di aderire alle aspettative degli altri, e la stessa consapevolezza è arrivata poi anche sul palco di Sanremo, dove la cantante ha mostrato una femminilità più audace, giocando con abiti, trasparenze e silhouette capaci di valorizzare le sue forme.

E oggi, forte di questa nuova spontaneità e sicurezza, non sorprende vederla sui social impegnata a condividere piccoli rituali beauty e soluzioni alternative da sperimentare anche a casa, utilizzando gesti e ingredienti semplici. Un modo di raccontare la bellezza che riflette la sua ricerca di un equilibrio più personale tra estetica, salute e benessere.