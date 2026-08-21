Arisa scatenata per il suo compleanno, la foto in topless fa impazzire i fan

Arisa compie 44 anni e posa in topless mostrando una forma strepitosa: sui social condivide la festa al mare tra gli amici e quegli auguri dedicati “a Rosalba"

Appassionata di marketing e comunicazione, li ha trasformati in lavoro e si divide tra la professione di social media strategist, scrittrice e content editor.

IPA Arisa, 10 look per raccontare la sua incredibile metamorfosi

Lei è considerata una delle voci più belle e riconoscibili della musica italiana, grazie a un timbro inconfondibile, una grande estensione vocale e un’interpretazione capace di arrivare dritta al cuore: stiamo parlando di Arisa che il 20 agosto ha compiuto 44 anni e ha scelto di ringraziare il suo pubblico nel modo più personale e libero possibile.

Dopo una giornata trascorsa al mare tra amici, sorrisi e una piccola torta di compleanno, la cantante ha condiviso sul suo profilo Instagram uno scatto in topless, accompagnandolo con le note di Magica Favola, il brano con cui è tornata in gara all’ultimo Festival di Sanremo. Un’immagine che racconta una Arisa senza filtri, autentica come sempre, a suo agio con se stessa e con quella femminilità che negli anni ha imparato a mostrare senza preoccuparsi troppo dei giudizi.

Arisa festeggia 44 anni tra amici e mare: il topless conquista tutti

Ormai lo sappiamo, dietro il nome d’arte Arisa c’è da sempre Rosalba Pippa e proprio a Rosalba sono andati gli auguri durante la piccola festa organizzata per lei. Il 20 agosto la cantante ha spento 44 candeline in uno stabilimento balneare, scegliendo anche per l’occasione la semplicità: canottierina bianca, shorts dello stesso colore e un look naturale, perfetto per una giornata estiva in compagnia degli amici.

Dimenticate dunque i party faraonici ai quali ci hanno abituati i vip: per l’occasione la cantante ancora una volta ha scelto la semplicità e, in una storia Instagram, appare davanti a una mini torta mentre scherza con le persone che le sono accanto.

“Tanti auguri a Rosalba! Grazie veramente a tutti, so che questa cosa l’avete organizzata voi”, dice ironicamente, facendo subito dopo il gesto del Pinocchio al quale si allunga il naso. Poi aggiunge sorridendo: “Oggi è stata una bellissima giornata e non è ancora finita”.

A quel punto si rivolge a uno degli amici: “Ma non dovevamo stare in piscina sdraiati?”. La risposta arriva immediatamente: “Certo, dopo andiamo in piscina e facciamo karaoke. Cosa cantiamo al karaoke?”. E Arisa non ha bisogno di pensarci troppo: intona immediatamente “La Costiera Amalfitana”, il brano di Nino D’Angelo che la vede tra i protagonisti e che nel 2026 è diventato uno dei titoli più popolari del suo repertorio recente.

Una scena spontanea, lontana dall’immagine patinata della star, che mostra ancora una volta quella capacità di Arisa di passare con naturalezza dalla grande artista alla ragazza ironica e autoironica che il pubblico ha imparato a conoscere.

A catturare l’attenzione dei fan è stata però soprattutto la foto scelta dalla cantante per ringraziare tutti dell’affetto ricevuto: Arisa in topless, in uno scatto sensuale ma naturale, accompagnato proprio dalle note di Magica Favola.

Una scelta che sembra quasi simbolica considerando il significato della canzone: presentato a Sanremo 2026, il brano racconta infatti il viaggio emotivo di una donna dall’infanzia all’età adulta, passando attraverso l’amore, le ferite e il bisogno, arrivati alla maturità, di ritrovare finalmente pace e autenticità.

E a 44 anni quella ricerca sembra continuare, anche attraverso un rapporto sempre più libero con il proprio corpo e la propria immagine.

La trasformazione fisica di Arisa: libera con il suo corpo, ieri come oggi

Se sul fronte professionale Arisa sta vivendo mesi particolarmente intensi, e quest’estate l’ha vista impegnata in un lungo tour attraverso l’Italia, l’artista sta vivendo un momento sereno e in pace con se stessa anche dal punto di vista personale.

Negli ultimi anni infatti l’artista ha attraversato un’evidente trasformazione fisica, mostrandosi più tonica e asciutta e sperimentando look sempre più sensuali e audaci. Ma c’è un dettaglio che vale la pena ricordare: la cantante non ha aspettato di perdere qualche chilo per mostrarsi senza veli.

Anche nei periodi in cui aveva forme più morbide, Rosalba non ha avuto problemi a posare nuda o in lingerie e a condividere sui social immagini del proprio corpo, curve comprese. Una scelta che in passato ha scatenato commenti, critiche e complimenti, ma che ha raccontato soprattutto la volontà di non nascondersi dietro modelli estetici prestabiliti.

Oggi il suo fisico è cambiato, ma sembra non essere cambiato il messaggio: Arisa rivendica il diritto di sentirsi sensuale in ogni fase della propria vita. Per questo la nuova foto in topless non appare come una svolta improvvisa, quanto piuttosto come un altro tassello di un percorso iniziato tempo fa, quando già mostrava con disinvoltura un corpo più morbido.

Prima e dopo la trasformazione, Arisa ha continuato a esporsi senza aspettare l’approvazione degli altri, facendo della libertà di mostrarsi una parte riconoscibile del suo personaggio pubblico.

E nonostante non siano mancati alcuni commenti degli haters durante tutto il percorso, i suoi fan hanno invece apprezzato la sincerità e la coerenza con ui Arisa si è sempre mostrata.