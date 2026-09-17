Arisa, sul total black seducente fra trasparenze e stivale di pelle

Una voce divina ed uno stile altrettanto degno di nota: in queste notti di fine estate, Arisa ci ha svelato la propria personalissima interpretazione del nude look. E c'è da prendere appunti

Make-up artist e amante della scrittura, ha lavorato come Beauty e Fashion Editor per vari magazine con l'obiettivo di unire le sue passioni in una sola professione.

IPA Arisa, 10 look per raccontare la sua incredibile metamorfosi

C’è chi non si è affatto risparmiato a riguardo, oltrepassando quei confini personali che sarebbe sempre meglio salvaguardare: impossibile non averlo notato, negli ultimi anni abbiamo assistito ad una vera e propria rinascita per quanto riguarda Arisa, una metamorfosi d’immagine — e forse non solo — a tutti gli effetti, che l’ha portata gradualmente ad esplorare una femminilità sempre più consapevole, fiera e affascinante.

L’ultima prova di questa nuova maturità stilistica è arrivata dritta dritta dal suo profilo Instagram ufficiale, dove la si è vista, immortalata sul palco, misurarsi con il nude look, tra le tendenze più difficili e discusse in assoluto della scena moda contemporanea. Laddove molte scivolano facilmente nell’eccesso, la cantante risponde con una lezione di pura eleganza, dimostrando che il sempiterno gioco del vedo-non vedo, se orchestrato con la giusta dose di carattere, può trasformarsi nel più sofisticato dei manifesti di classe.

Il nude look secondo Arisa, fra nero seducente e pelle lucida

Nel panorama dello spettacolo italiano poche artiste hanno saputo reinventarsi con la stessa dirompente libertà di Arisa: quella timida ragazza che con i suoi occhiali spessi e l’allure sorprendentemente rétro si era conquistata il primo posto a Sanremo 2009, nella categoria “Nuove proposte”, rubando il cuore del pubblico, ha con il tempo lasciato il posto ad una donna sicura di sé, che usa la propria immagine ed il proprio stile come estensione della propria magnifica voce: potente, profonda e ricca di coloratissime sfumature.

L’ultimo scatto pubblicato su Instagram, accompagnato da una riflessione sull’ambizione di vivere la propria vita senza condizionamento alcuno, ne è la puntuale conferma.

Al centro della scena vediamo una mise che reinterpreta il concetto di seduzione attraverso una formula criticatissima eppure insieme drammaticamente contemporanea e irresistibile: il nude look.

Ecco che il total black diventa ancora una volta lo strumento perfetto per incantare con il giusto tocco di mistero: a fare gran parte del lavoro è sicuramente il tessuto sheer che caratterizza l’abito lungo, dalla sensuale schiena scoperta, le cui velature avvolgono la silhouette svelando e nascondendo con sofisticata discrezione, in questo caso, per restituire una dinamica che cattura lo sguardo senza mai risultare volgare.

Gli stivali di pelle sono già tornati (e questo autunno non vorremo indossare altro)

Ma attenzione: a bilanciare la leggerezza della parte superiore dell’outfit intervengono, sul finale, le scarpe. Niente tacchi alti, niente sandali gioiello, ma uno stivale al ginocchio in pelle nera che, audace e dall’anima innegabilmente rock, aggiunge il giusto quantitativo di grinta al tutto.

È poi anche il beauty look ad essere interessante, se paragonato con il resto piuttosto minimal, focalizzato sull’effetto no-makeup, probabilmente per assecondare quella narrazione per cui la bellezza non ha bisogno di artifici per imporsi. Tale gioco di opposti dimostra come l’interprete italiana abbia ormai assimilato i codici del panorama haute couture di oggi, riuscendo a declinarli senza troppo sforzo secondo una sensibilità squisitamente personale. Che dire, Arisa docet.