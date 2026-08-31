Claudia Schiffer e Catherine Deneuve ai funerali di Mathilde Favier
Mathilde Favier e Nicolas Altmayer erano una coppia, e insieme hanno perso la vita in un tragico incidente automobilistico lo scorso 17 agosto. Per decisione delle loro famiglie però i loro funerali hanno avuto luogo a Parigi nello stesso giorno, il 31 luglio, ma in due cerimonie distinte: nella chiesa di Saint-Germain-des-Prés per il produttore cinematografico e nella chiesa di Saint Sulpice per l'ex direttrice pubbliche relazioni Dior. A dare l'estremo saluto alla figura di riferimento della moda parigina c'erano decine di persone, molte delle quali provenienti della moda, della politica e del cinema, tra cui Claudia Schiffer e Catherine Deneuve. È stato scelto un feretro biodegradabile in vimini chiaro, che rifletteva la semplicità elegante a immagine della defunta. "Non ho le parole per esprimere la sofferenza che sto provando" ha scritto la figlia Heloise Agostinelli nel suo cordoglio social. "Riposa in pace, mio angelo eterno, accanto a Nicolas, l'uomo che hai amato fino alla fine e che, lo so, era pazzo di te".