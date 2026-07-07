Charlotte Casiraghi alla sfilata Chanel Haute Couture incanta indossando semplicemente dei jeans. E la maxi borsa rossa è da favola

Dopo il dottorato in filosofia, decide di fare della scrittura una professione. Si specializza così nel raccontare la cronaca rosa, i vizi e le virtù dei Reali, i segreti del mondo dello spettacolo e della televisione.

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Charlotte Casiraghi non poteva mancare alla sfilata Chanel Haute Couture autunno inverno 2026 2027 e allora eccola fare il suo ingresso trionfale al Grand Palais dove ha ritrovato Vanessa Paradis e anche l’ex suocera Carole Bouquet.

Charlotte Casiraghi da favola alla sfilata di Chanel

Il mondo delle fate ha ispirato la collezione d’alta moda autunno inverno 2026 2027 di Chanel e Charlotte Casiraghi ha interpretato alla perfezione lo stile, contribuendo a creare un’atmosfera incantata al Grand Palais di Parigi.

A inizio luglio l’agenda della Casiraghi è fitta. L’abbiamo vista a Montecarlo, in tre diversi eventi con sua madre Carolina di Monaco e sua sorella Alexandra di Hannover, dove ha indossato abiti magnifici tra cui un vestito bianco da dea. E adesso a Parigi ha lasciato senza fiato alla sfilata Haute Couture di Chanel per cui è brand ambassador da anni.

Charlotte non poteva mancare a questo importante appuntamento, visto che è l’incarnazione dello stile e dell’eleganza della Maison. Mentre invece non si è vista Beatrice Borromeo a quella di Dior.

Charlotte Casiraghi alla sfilata in jeans

La figlia di Carolina di Monaco ha scelto di indossare un look casual ma estremamente raffinato per presenziare alla sfilata. Sebbene si tratti della collezione d’alta moda, ha preferito un outfit essenziale. Ma come diceva Coco, è meglio togliere che aggiungere e Charlotte ha seguito alla lettera il suo consiglio.

Così, ha indossato una camicia azzurra a righe bianche sottili che ha indossato con un paio di bottoni sbottonati, dei jeans morbidi in denim scuro, décolleté col tacco e una maxi borsa rossa che ha fatto invidia a molte.

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Per quanto riguarda il make up, ha puntato sullo sguardo con la matita nera e ha scolpito gli zigomi con un blush rosato, come le labbra. Da notare però la manicure rossa.

Dato il look essenziale, ha optato per gioielli minimal: orecchini poco vistosi, qualche braccialetto e anelli senza pietre ingombranti.

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Charlotte Casiraghi svela la lingerie

Indubbiamente l’arrivo di Charlotte ha attirato l’attenzione dei fotografi presenti al Grand Palais. Lei, molto disponibile, ha posato davanti agli obiettivi, mostrando ogni dettaglio del suo magnifico outfit.

Ma tra una movenza e l’altra, la camicia sbottonata è stata fatale. Infatti è bastato un braccio sui fianchi per spostare la stoffa e rivelare la lingerie nera.

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Charlotte Casiraghi, l’incontro con Vanessa Paradis

Charlotte ha assistito alla sfilata accanto a Vanessa Paradis. Le due donne si sono salutate con affetto scambiandosi un paio di baci sulle guance.

All’evento era presente anche Carole Bouquet, mamma di Dimitri Rassam, ex marito della Casiraghi. Ma non hanno avuto occasione di salutarsi. O quanto non si sono prestate a farsi fotografare insieme come era accaduto qualche tempo fa, dando l’impressione che tra loro i rapporti fossero ancora buoni malgrado il divorzio.

In effetti, l’attrice e Carolina di Monaco sono amiche da anni e pare che entrambe non abbiamo preso bene la separazione dei figli.

L’atmosfera fatata di Chanel

Per quanto riguarda la sfilata di Chanel, la collezione è ispirata al libro di favole di Charles Perrault, Les Fées, Contes des Contes, molto amato da Coco. Il testo è stato ritrovato nella biblioteca della stilista. Da questa scoperta sono nati gli abiti che si richiamano al mondo delle fiabe trasformando la quotidianità in una sorta di avventura incantata.

Ritroviamo le farfalle sui tacchi e piccole borse a forma di gallina ispirata alla celebre favola della Gallina dalle uova d’oro.