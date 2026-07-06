Charlotte Casiraghi seduce Montecarlo con l'abito da sirena e il look bianco da dea, firmati Chanel. Carolina di Monaco e Alexandra di Hannover al suo fianco

Dopo il dottorato in filosofia, decide di fare della scrittura una professione. Si specializza così nel raccontare la cronaca rosa, i vizi e le virtù dei Reali, i segreti del mondo dello spettacolo e della televisione.

IPA Charlotte Casiraghi

Charlotte Casiraghi è apparsa a Port Hercule come una dea con il nuovo sofisticato abito bianco, ovviamente di Chanel, per il gran finale del Longines Global Champions Tour e la consegna del Gran Premio del Principe di Monaco. E poi con lo stesso look ha partecipato alla celebrazione del 40° anniversario dei Ballets de Monte-Carlo dove ha raggiunto sua madre, Carolina di Monaco, e la sorella Alexandra di Hannover.

Charlotte Casiraghi, somiglianza impressionante con Carolina di Monaco

Indubbiamente è stato un weekend impegnativo per Charlotte Casiraghi. La figlia maggiore di Carolina di Monaco si è dedicata all’altra sua grande passione, i cavalli. Abbandonati per un momento libri e scrittura, Charlotte si è presentata a Port Hercule venerdì 3 luglio al concorso ippico più importante di Monte-Carlo.

Si tratta della Longines Pro Am Cup. La gara si è svolta sulle banchine di Port Hercule per celebrare il 20° anniversario del Concorso Internazionale di Salto Ostacoli di Monte-Carlo. Tutt’altro che ordinaria, questa competizione è stata ideata nel 2010 dalla stessa Charlotte Casiraghi, che da allora ne è la madrina.

All’evento era presente anche Carolina di Monaco che insieme a Charlotte ha consegnato i premi ai migliori fantini. Ma oltre la gara, la vera attrazione erano mamma e figlia e i loro meravigliosi look.

La Principessa indossava una camicia bianca abbinata a dei pantaloni gialli: un outfit estivo ultra chic. Charlotte invece ha optato per un abito “da spiaggia”, decorato con stelle marine coloratissime. Il vestito appartiene alla collezione Coco Beach 2026 di Chanel, è sbracciato, dalle linee morbide e lungo fino alle ginocchia. La Casiraghi ha lasciato i capelli sciolti e portava dei classici orecchini a cerchio.

A impressionare il pubblico presente all’evento e chi ha visto le immagini, è la grande somiglianza tra madre e figlia, non soltanto nei tratti del viso. Charlotte ha ereditato da Carolina le stesse movenze e la stessa classe. Dettagli non scontati, se si considera che non c’è la stessa affinità tra la Principessa e la figlia più piccola, Alexandra di Hannover.

Charlotte Casiraghi, l’abito bianco da dea

Il giorno dopo, il 4 luglio, Charlotte è tornata a Port Hercule per la premiazione finale. E poi per la cerimonia del 40esimo anniversario dei Ballets dove ha ritrovato sua madre Carolina e sua sorella Alexandra.

Per questo duplice appuntamento la Casiraghi ha optato per un abito tanto semplice quanto di eleganza estrema. Si tratta di un vestito midi bianco, a spalline larghe, dalle forme essenziali con un discreto logo a doppia C, ovvero Chanel. Ha completato l’outfit con un paio di sandali dorati con tacco largo e cinturini impreziositi da strass. Charlotte ha scelto un raffinato chignon alto e un make up illuminante sul rosa.

Con lo stesso look si è presentata al Grimaldi Forum per la serata di gala, dedicata alla Principessa Carolina, fondatrice e benefattrice dei Ballets. Durante l’evento si è tenuta un’esibizione del coreografo e direttore Jean-Christophe Maillot che ha ripercorso quattro decenni di storia della danza. Diversi ex ballerini della Compagnia sono tornati sul palco per l’occasione.

Carolina di Monaco commossa

Charlotte e Alexandra, che indossava un lungo abito rosa, sono salite sul palco per applaudire l’impegno artistico della madre. “Nel renderti omaggio, celebriamo molto più di un successo artistico: rendiamo omaggio a una lealtà e alla tua rara capacità di trasformare un sogno in un’eredità vivente da condividere con tanti altri”, ha dichiarato la Casiraghi.

Carolina di Monaco si è visibilmente commossa alle parole della figlia maggiore. E Alexandra ha contribuito ad emozionare la madre: “Hai sempre difeso le arti e la cultura, hai sempre lottato affinché nulla potesse ostacolare la creazione artistica, né la libertà di espressione, anche se sgradita. È questo coraggio che ha dato impulso ai Balletti di Monte-Carlo”.