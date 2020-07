Perché è famosa Maria Luisa Jacobelli di Temptation Island 2020

editato in: da

Maria Luisa Jacobelli è fra le tentatrici di Temptation Island 2020. Napoletana, 28enne, è la figlia di Xavier Jacobelli, noto giornalista sportivo. Non a caso, oltre a essere una modella, Maria Luisa ha anche condotto alcune puntate di Top Calcio 24. Considerata da molti come l’erede di Diletta Leotta, è una star di Instagram e ha già iniziato una carriera nel mondo dello spettacolo.

Appassionata di calcio, ha deciso di intraprendere una nuova avventura partecipando a Temptation Island 2020. Il reality di Maria De Filippi è tornato sul piccolo schermo in una nuova versione che mescola le coppie vip con quelle nip. Sin dalla prima puntata non sono mancati i colpi di scena e la giornalista da subito ha attirato l’attenzione dei fidanzati.

“Fin da piccola ho ‘respirato’ calcio, a casa e fuori – aveva raccontato qualche tempo fa a Telegiornaliste -, andando magari controcorrente rispetto alle mie amiche che guardano programmi di moda mentre io partite su partite […] Inevitabilmente mi devo scontrare con le opinioni di chi pensa “è la figlia di Jacobelli, per lei tutto facile” – aveva aggiunto parlando di suo padre -; ma non me ne curo, vivo la mia vita e la mia professione ringraziando di poter avere questo punto di riferimento che comunque non incide nella mia carriera. […] Mio padre non mi ha mai detto niente; fare la giornalista sportiva è stata una mia scelta”.

La prima puntata di Temptation Island ha permesso al pubblico di scoprire le coppie, ma anche i tentatori e le tentatrici pronti a mettere alla prova i concorrenti. Durante il primo falò, Valeria ha scoperto le confessioni di Ciavy alle single del villaggio. Il ragazzo ha confessato di essere stato beccato per ben sette volte con altre donne in hotel, ma di essere stato perdonato. “Non me lo merito, gli ho dato tutto”, ha commentato lei, mentre Annamaria, dopo aver ascoltato Antonio che la definiva come una “ex”, ha deciso di farla pagare al fidanzato: “Io me lo mangio di intelligenza, di cultura, di tutto. Non mi aspettavo che si facesse mettere le tette addosso dopo 24 ore. Facciamogli fare un giro sulla giostra e vediamo”.