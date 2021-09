Pierce Brosnan e la moglie Keely: ogni donna merita di essere amata (e difesa) così

Il corpo cambia, ma l’amore resta. La dichiarazione d’amore di Pierce Brosnan per sua moglie Keely Shaye Smith è tutta racchiusa in queste parole che raccontano un sentimento più forte di qualsiasi cosa . La devozione del divo di Hollywood nei confronti della donna che da quasi trent’anni è al suo fianco è così indissolubile da commuovere. E viene da pensare che ognuna di noi meriterebbe di essere amata (e difesa) così.

Sposi dal 2001, Pierce e Keely si sono incontrati dopo che l’attore aveva perso la prima moglie, Cassandra, scomparsa nel 1991 per un cancro alle ovaie. Un dolore indescrivibile, da cui è uscito grazie all’amore per la Smith e che è tornato, purtroppo, a bussare alla sua porta, quando nel 2013 ha perso la figlia Charlotte, per la stessa malattia.

“Il buio, di tanto in tanto, si siede accanto a me”, ha raccontato l’attore, che ha sempre potuto contare sul sostegno Keely. Insieme a lei ha cresciuto Sean, frutto del matrimonio con Cassandra, Charlotte (purtroppo scomparsa) e Christopher, adottati da Pierce e nati da una precedente relazione della prima moglie.

Due anni dopo la scomparsa di Cassandra l’incontro che ha cambiato la vita dell’attore irlandese. Un colpo di fulmine arrivato nel 1994 mentre lui era in Messico per lavoro e la Smith, di professione giornalista, stava realizzando un reportage. “Eravamo a un party, lui era alto, bello, piacevole. Sono stata immediatamente attratta", ha ricordato lei a People.

Poi le nozze romanticissime e la nascita dei due figli, Dylan e Paris. Nel corso degli anni Pierce e Keely sono cambiati, ma non hanno mai smesso di amarsi come il primo giorno. Nelle loro apparizioni in pubblico, sul tappeto rosso, sono sempre sembrati complici e affiatati. Ma questo non è bastato a spegnere attacchi e maldicenze su Keely, presa di mira per via della sua forma fisica. Dopo la gravidanza infatti il corpo della giornalista è cambiato, ma le sue curve hanno solo fatto innamorare ancora di più Brosnan. “Lei è la donna più bella ai miei occhi – ha detto l’ex James Bond, replicando agli haters -, ha cresciuto con amore i miei 5 figli. In passato, l'amavo davvero per la sua persona, non solo per la sua bellezza, e ora la amo anche più. Sono molto orgoglioso di lei, e cerco sempre di essere degno del suo amore”. Una risposta da applausi che racconta un sentimento che va al di là del corpo, del tempo e dei modelli che la società ci impone, svelando un amore puro.