Pierce Brosnan e il suo erede, Paris: perché il figlio dell’Icona di 007 è famoso

Pierce Brosnan e suo figlio Paris sono i protagonisti della una nuova campagna autunno-inverno 2023-2024 di Paul & Shark. Il marchio italiano sceglie come ambasciatori d’eccezione l’attore di fama internazionale e il giovane erede. Per quanto Pierce sia un’icona di stile senza tempo nonché una star di Hollywood pluripremiata, ora l’attenzione è tutta rivolta a suo figlio Paris. Il giovane 22enne vuole seguire le orme del padre.

Pierce Brosnan e suo figlio Paris insieme sul set

“A Father and Son Tale” rappresenta il viaggio di padre e figlio alla scoperta delle bellezze italiane, tra le colline toscane e i pittoreschi borghi. Questa campagna, scattata dal celebre fotografo italiano di fama mondiale Gianpaolo Sgura, celebra la profonda connessione tra le generazioni, valorizzando i momenti autentici e condivisi.

In queste suggestive location, Paul&Shark immortala Pierce Brosnan e suo figlio Paris, per rappresentare la sua collezione autunno-inverno 2023-2024. Il racconto generazionale cattura la complicità tra padre e figlio, immortalando la spontaneità di gesti quotidiani, come passeggiate tra i vicoli, partite a carte su un telo da picnic, l’incanto della vita all’aperto e l’abbraccio di unione.

Pierce Brosnan, noto per il suo ruolo di James Bond, risulta però in secondo piano in questa narrazione. Ecco infatti che il mondo dello spettacolo e della moda hanno occhi solo per Paris. Il giovane 22enne somiglia tantissimo al padre e sfoggia una disarmante bellezza “classica”. Capello scuro e viso fresco donano all’erede di 007 uno charme degno di un gentleman.

Paris e l’ammirazione per il padre

Paris, è l’ultimo nato nella famiglia di Pierce, che include anche il fratello maggiore Dylan Thomas Brosnan, di 26 anni. Entrambi i fratelli sono stati nominati Ambasciatori dei Golden Globe per la 77ª edizione degli awards nel 2020 e hanno sempre parlato di quanto siano grati per la loro posizione privilegiata, soprattutto in un’industria in cui il nepotismo è spesso oggetto di discussione.

“Credo che dovremmo solo essere grati per le nostre benedizioni,” ha detto Paris, mentre Dylan ha riconosciuto che stavano cercando di “aprire la nostra strada”. “Sarà sempre lì e dobbiamo riconoscerlo,” ha aggiunto Paris. “Alla fine della giornata, siamo solo grati di essere qui. Dylan è un musicista straordinario e io sto dipingendo in questo momento, quindi stiamo cercando di capire. Prendiamo tutto giorno per giorno.”

Paris ha condiviso come suo padre sia stata la sua principale fonte di ispirazione, avendo cresciuto osservandolo dipingere e lavorare in studio per ore, immerso nell’arte. In una recente intervista Paris spiega: “La mia fonte di ispirazione più grande, devo dire, è stato mio padre perché sono cresciuto guardandolo dipingere. “Vedevo come si chiudeva nello studio per ore e si perdeva completamente lì dentro,” ha raccontato Paris a Sketch Yourself.

“Sono stato circondato dall’arte per tutta la mia vita. Che fosse guardare mio padre dipingere, dipingere con mio fratello, Dylan, visitare musei o sfogliare libri d’arte; sono sempre stato attratto dall’arte per la possibilità di essere vulnerabile con le emozioni e comunicare cose che non si possono necessariamente esprimere con le parole.”

“Siamo incredibilmente orgogliosi di te”

Brosnan e sua moglie Keely Shaye, sposati da più di 20 anni, condividono Paris e il figlio di 26 anni, Dylan. Nel maggio 2023, Paris si è laureato alla Scuola di Cinema e Televisione Loyola Marymount University. Papà Brosnan pubblica un post su Instagram per l’occasione e scrive orgoglioso: “Cari Paris, sincere congratulazioni per la laurea alla Scuola di Cinema e Televisione Loyola Marymount University. Entra nel mondo con un cuore coraggioso e crea storie che renderanno il mondo un posto migliore.”

Anche Shaye ha festeggiato la laurea di suo figlio con il suo post su Instagram che mostrava foto delle festività di laurea, insieme alla didascalia: “Siamo incredibilmente orgogliosi di te e dell’incredibile passione e talento che possiedi. Vai avanti e fai cose buone. Un uomo diventa ciò che sogna… sogna bene. Con amore, Mamma (e) Papà”. Brosnan è anche il padre di Charlotte e Sean, entrambi di 39 anni, e di Christopher, 50 anni, dal suo matrimonio precedente con Cassandra Harris, deceduta nel 1991 a causa di un cancro ovarico all’età di 41 anni.