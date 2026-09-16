Reazione a Catena, le Pappardelle rischiano allo spareggio. Insegno euforico: “Si fa la storia”

IPA Pino Insegno

Chi si aspettava l’ennesima serata tranquilla per le Pappardelle ha dovuto ricredersi in fretta. Nell’ultima puntata di Reazione a Catena, il game show preserale di Rai 1 condotto da Pino Insegno, le super campionesse hanno vissuto uno dei momenti più tesi del loro cammino e sono arrivate davvero a un passo dall’eliminazione. Alla fine hanno tenuto duro, e il pubblico da casa ha potuto tirare un sospiro di sollievo insieme a loro.

A provare a interrompere il loro regno ci hanno pensato le Tre di Mezzo, ovvero Francesca, Laura e Sara. Ma sfidare le super campionesse non è mai semplice, e loro lo sapevano bene. Eppure si sono presentate in studio con le idee chiare e con tutta la voglia di giocarsela fino all’ultima parola.

Reazione a Catena, Pappardelle contro Tre di Mezzo: una sfida giocata punto a punto

Già dai primi giochi si è capito che nessuna delle due squadre sarebbe scappata via. Appena una metteva la testa avanti, l’altra rispondeva subito, e il punteggio restava in bilico. Le Pappardelle, però, hanno dimostrato ancora una volta di conoscere il programma come le proprie tasche: gioco d’esperienza, scelte ragionate e quella furbizia che ormai è diventata la ragione vera del loro successo.

Perché alla fine è proprio questo il bello di Reazione a Catena: basta una parola sbagliata o un secondo di troppo per ribaltare tutto, e anche le squadre più rodate devono sudarsi ogni singolo punto.

Qualche sbavatura, infatti, c’è stata anche per le campionesse. In Una tira l’altra hanno ceduto una parola alle avversarie, un piccolo regalo che Francesca, Laura e Sara non si sono lasciate sfuggire. Si è arrivati così all’Intesa vincente, il gioco che spesso decide le sorti della serata. Le Pappardelle hanno chiuso con 7 parole indovinate, un bottino buono ma non abbastanza per dormire sonni tranquilli.

Le Tre di Mezzo hanno risposto colpo su colpo fino ad agganciare il pareggio. Parità perfetta e tutto rimandato allo spareggio, dove è venuta fuori la freddezza delle campionesse. Sono state loro a spuntarla, tra gli applausi dello studio e un pizzico di amarezza per le sfidanti, che escono comunque a testa altissima. Una puntata così intensa che perfino Pino Insegno si è lasciato travolgere dall’entusiasmo, esclamando euforico: “Si fa la storia”.

Ultima Catena, quanto hanno vinto le Pappardelle a Reazione a Catena

Scampato il pericolo, le Pappardelle si sono presentate all’Ultima Catena con un montepremi da capogiro: ben 94.000 euro. Una cifra che ha fatto sognare lo studio e, c’è da scommetterci, anche parecchi telespettatori incollati alla tv.

Il gioco finale, però, non perdona nulla. Strada facendo il tesoretto si è dimezzato più volte, fino a scendere a 5.875 euro. A quel punto le campionesse hanno trovato la parola giusta, “larga”, e si sono portate a casa la vincita. Un finale meno ricco rispetto alle premesse, è vero, ma pur sempre un bel gruzzolo da mettere in tasca.

Non sarà il colpo grosso che in tanti speravano, ma rimane comunque una serata da incorniciare. Le Pappardelle hanno rischiato seriamente di salutare il programma e invece si confermano campionesse di Reazione a Catena, pronte a difendere ancora il titolo. E visto come hanno saputo soffrire e reagire, chi le sfiderà nelle prossime puntate farà bene a presentarsi preparato.