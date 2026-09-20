Reazione a Catena, le Pappardelle sconfitte da le Nonno Rock: commozione in studio

Le Pappardelle hanno perso contro le Nonno Rock: dopo 49 puntate, il saluto finale delle campionesse che hanno tenuto tutti con il fiato sospeso

IPA Pino Insegno

Nella puntata del 20 settembre di Reazione a Catena, Pino Insegno non si è risparmiato i complimenti di rito per le Pappardelle, che hanno ceduto il testimone a un nuovo trio. “Ecco le nostre bravissime campionesse: ho perso il conto, ma sicuramente non ho perso la parola che sottolinea tutto quello che avete fatto fino adesso”. A sfidarle in questa puntata domenicale sono state le gemelle Lidia e Arianna, insieme alla cugina Martina: le Nonno Rock, tre ragazze giovanissime, nuove campionesse del programma.

Reazione a Catena, cosa è successo nella puntata del 20 settembre

Le Pappardelle si sono fatte valere sin da subito con le Parole Mancanti, come è nel loro stile di gioco, ma le Nonno Rock non sono state di certo da meno, anzi: a pochi minuti dall’inizio della puntata, sono state tanto brave da mettersi in pari con il montepremi accumulato dal trio di Firenze. Il sorpasso c’è stato con la prima catena musicale, completata da Romina, presente tra il pubblico.

Dopo un momento leggero che ha dato più respiro al gioco, alla fine le Pappardelle si sono trovate in svantaggio: le Nonno Rock hanno totalizzato 21mila euro. “Vediamo cosa accadrà nella seconda Catena Musicale”, le parole di Pino Insegno, che non ha nascosto di certo un pizzico di curiosità. Ancora una volta le Nonno Rock hanno fatto un ulteriore balzo in avanti, portando il totale del montepremi a 37.000, contro i 14.000 delle Pappardelle.

Chi ha vinto

Durante la prima catena di Una tira l’altra, le Pappardelle hanno provato a raggiungere le Nonno Rock e sono riuscite nell’intento. Ormai ogni sera la sfida quotidiana di Carolina, Francesca e Maria Giulia è una delle più seguite, e questa puntata le ha messe non poco in difficoltà.

All’Intesa Vincente, le Nonno Rock hanno dimostrato definitivamente il loro valore: brave fino a lì, come ha detto Insegno, ma si sono presentate benissimo persino nell’Intesa Vincente, trovando la prima parola in tre secondi. “Come previsto dall’inizio una grande partita”, Pino Insegno non ha nascosto una certa soddisfazione nell’assistere al loro talento. In 21 secondi, hanno già trovato 8 parole, anche se sono state “rimproverate” dal conduttore per aver scelto di passare sulla geografia.

La situazione si è fatta decisamente critica per le Pappardelle, che hanno avuto pane per i loro denti: 10 era il numero da battere, e purtroppo non sono riuscite nell’intento di superarle. Dopo due mesi di vittorie più che meritate, le Pappardelle hanno perso: un abbraccio collettivo per loro, grande commozione ed emozione in studio.

A prendere la parola è stata Carolina: “Volevamo ringraziare a casa tutte le nostre famiglie e i nostri amici che ci hanno supportate, il nostro quartiere, e tutto lo staff che ci hanno fatto sentire a casa sin dal primo giorno. Un’esperienza che ci portiamo nel cuore”. Le Nonno Rock sono ufficialmente le nuove campionesse, che “sono riuscite dove tantissimi non sono riusciti”. Dopo 49 puntate, all’Ultima Catena sono state le Nonno Rock a provare a indovinare la parola vincente per 836 euro. Tra terreno e vecchio, hanno risposto “secolare”: la loro prima vincita.