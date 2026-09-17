Reazione a Catena, errore clamoroso delle Pappardelle. Pino Insegno reagisce

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

IPA Pino Insegno

Le Pappardelle sono ancora le protagoniste di Reazione a Catena con una puntata, quella del 17 settembre 2026, ricca di emozioni e colpi di scena. Le tre amiche fiorentine hanno conquistato il pubblico con la loro bravura, ma anche da una grande intesa nata da un’amicizia che dura da anni.

Reazione a Catena, i Batticuori sfidano le Pappardelle

Ormai tutti gli occhi sono puntate su di loro: Le Pappardelle. Campionesse indiscusse di Reazione a Catena, hanno battuto ogni record, superando numerosi avversari e arrivando al gioco finale imbattute. Almeno sino ad esso. Carolina Mischi, Francesca Garbini e Maria Giulia Bardi non sembrano disposte a mollare lo scettro e nessuno, per ora, ha dimostrato di poter davvero competere con loro.

Se le Formichine sembravano aver messo in difficoltà le tre ragazze toscane, con i Batticuori la partita non ha avuto particolari sussulti. I tre cardiologi non sono riusciti a superare le Pappardelle, restando sempre indietro in tutti i giorni. Tranne in alcuni brevi momenti.

Partite da subito in vantaggio Le Pappardelle hanno iniziato a carburare solo a puntata già iniziata. Le campionesse di Reazione a Catena si sono infatti rese protagoniste, durante uno dei giochi, di un clamoroso errore. Hanno infatti sbagliato la canzone Tre Parole di Valeria Rossi, una hit indimenticabile. Lo sbaglio ha scatenato la reazione di Pino Insegno che ha deciso di far cantare a cappella la canzone al pubblico presente in studio.

L’unica occasione per i Batticuori è arrivata quando alla Catena di Una tira l’altra sono riusciti a rubare 20mila euro alle Pappardelle. Ma un errore allo ZOT è stato fatale e l’Intesa Vincente, ancora una volta, ha dimostrato la superiorità del trio.

Le Pappardelle sono arrivate al gioco finale con un montepremi di 83mila euro che sommato a parole e bonus ha consentito alle campionesse di giocare per 133mila euro. “Eccole, le Pappardelle, non c’è bisogno di presentazioni – ha detto Pino Insegno, complimentandosi con le ragazze per l’ennesima vittoria -. Ho perso il conto delle puntate. Sono tante e sono tutte meritate”.

Le Pappardelle vincono ancora e si commuovono

Alla fine, fra momenti di sconforto e tanta tensione, le Pappardelle sono riuscite a indovinare l’ultima parola che era “comparsa”. “Ce l’avete fatta un’altra volta, complimenti”, ha detto il conduttore, congedando le tre amiche che sono state inquadrate dalle telecamere in lacrime, commosse per l’ennesima vittoria.

Con una vincita che ora sfiora i 300mila euro e oltre 44 puntate di permanenza nel programma, Le Pappardelle stanno facendo la storia di Reazione a Catena. Le amiche di Firenze ormai sono diventate delle vere star, dividendo il pubblico sui social. C’è chi le adora e fa il tifo per loro, ma anche chi le critica e spera in una loro caduta. Per ora, nonostante alcuni detrattori, le Pappardelle hanno dimostrato grande bravura e un pizzo di fortuna, superando qualsiasi ostacolo e battendo, uno dopo l’altro, tutti gli avversari arrivati in studio per sfidarle. Il loro sogno dunque continua, almeno sino alla prossima puntata, quando dovranno confrontarsi ancora con un trio per difendere il titolo.