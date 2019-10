Ilary Blasi, il segreto del suo fisico perfetto è la ginnastica isometrica

editato in: da

A 38 anni compiuti e con alle spalle tre gravidanze, Ilary Blasi sfoggia un fisico perfetto. Qual è il suo segreto? A rivelarlo ci ha pensato nei giorni scorsi la rivista Grand Hotel. I fotografi del giornale hanno paparazzato la consorte dello storico capitano della Roma impegnata ad allenarsi in un parco di Sabaudia.

La conduttrice romana era intenta a eseguire alcuni esercizi di ginnastica isometrica. Si tratta di una disciplina molto versatile e che non richiede il ricorso ad attrezzi. Inventata nel ventesimo secolo dai membri della marina militare americana, è stata messa a punto con lo scopo di dare vita a una metodologia di allenamento efficace anche negli spazi contenuti delle navi dell’esercito USA.

Tra gli esercizi previsti è possibile citare il plank – la Blasi è stata fotografata mentre lo eseguiva – uno dei punti di riferimento più efficaci quando si tratta di irrobustire i muscoli addominali senza sforzare eccessivamente la schiena.

A contribuire al risultato finale ci pensa anche la dieta. La conduttrice Mediaset ha parlato delle sue abitudini alimentari nel corso di un’intervista rilasciata qualche mese fa al settimanale Oggi. La Blasi ha dichiarato di seguire le dritte alimentari del Dottor Nicola Sorrentino, che prevedono il fatto di concedersi tre spuntini al giorno a base di frutta secca.

Un altro aspetto da non dimenticare è lo spazio dato alla pasta, che non viene considerata pericolosa per la forma fisica. Se si vuole mantenere la linea è però opportuno moderare le quantità e fare attenzione a come la si condisce.

Tornando alla ginnastica isometrica è bene specificare che questa disciplina, come è chiaro dal nome stesso, non prevede allungamento muscolare. Perfetta per tonificare non solo l’addome ma anche i glutei e i fianchi, non necessita di una palestra per essere provata.

A dimostrarlo ci pensano gli scatti della Blasi che, come sopra specificato, è stata fotografata in un’area verde pubblica. La moglie di Totti, per la quale il tempo sembra essersi fermato a quando era letterina di Passaparola, appare a pancia in giù sul prato con le braccia puntate a terra e parte del busto sollevato. L’esercizio appena descritto è perfetto per rinforzare i muscoli della schiena.