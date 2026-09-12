Le Pappardelle, quanto hanno vinto fino ad ora a Reazione a catena

IPA Pino Insegno

Da ormai diverse settimane un trio fiorentino tiene incollati alla tv i telespettatori del preserale di Rai1. Sono Le Pappardelle, e la loro cavalcata a Reazione a catena non sembra volersi fermare. Puntata dopo puntata, le tre amiche continuano a mandare a casa gli sfidanti e ad accumulare un bottino che ha ormai raggiunto cifre da capogiro. Con l’ultima impresa, risalente all’11 settembre, si sono ritagliate un posto di prestigio nella storia del programma condotto da Pino Insegno. Ma andiamo con ordine e vediamo a quanto ammonta, oggi, il loro tesoretto.

Le Pappardelle, quanto hanno vinto a Reazione a catena

Dopo la vittoria conquistata nella serata di venerdì 11 settembre, il gruzzolo accumulato dalle tre concorrenti è arrivato a quota 233.306 euro complessivi. Una somma che le proietta verso la classifica dei campioni più vincenti di sempre del gioco. La loro avventura, che è iniziata soltanto ai primi di agosto, ha raggiunto un traguardo già notevole.

Proprio nella puntata dell’11 settembre di Reazione a Catena, lo show condotto da Pino Insegno, abbiamo assistito all’ennesima conferma del loro talento. Presentatesi all’appuntamento decisivo con un montepremi potenziale piuttosto ricco, nell’ultima manche la cifra si è ridotta fino a 14.625 euro, ma il finale ha premiato ancora una volta la loro bravura: la parola decisiva era “Scherzo”.

Le tre fiorentine hanno collezionato, con la puntata dell’11 settembre, ben trentotto vittorie, e naturalmente questo le ha consacrate come la squadra dominatrice di questa edizione. E con un bottino simile, cresciuto puntata dopo puntata, il loro nome è destinato a restare a lungo tra quelli che gli affezionati del game show non dimenticheranno facilmente.

Chi sono Le Pappardelle: dalle Frangette alla rivincita

Chi si nasconde dietro questo nome goloso? Le Pappardelle sono Carolina, Francesca e Maria Giulia, tre ragazze toscane doc, cresciute nello stesso quartiere alla periferia di Firenze e legate da un’amicizia che dura da tempo. La scelta del nome, ovviamente, è un omaggio scherzoso alla loro terra e a uno dei piatti simbolo della tradizione.

La cosa curiosa è che quella attuale non è affatto la loro prima esperienza nel programma. Qualche anno fa, infatti, le tre amiche avevano già bussato alla porta del game show, presentandosi però con un altro nome, quello de “Le Frangette”, ispirato all’acconciatura che sfoggiavano all’epoca. Il primo tentativo, però, si era chiuso in fretta, con un’eliminazione immediata che le aveva rispedite a casa a mani vuote.

Lungi dal demoralizzarsi, le ragazze hanno trasformato quella delusione in benzina. Successivamente si sono allenate con dedizione quasi maniacale, riguardando le vecchie puntate e sfruttando appositi strumenti online per affinare la tecnica delle definizioni. Determinate a prendersi la rivincita, hanno rifatto il provino e, stavolta, sono state richiamate.

Prima del grande ritorno, addirittura, gli amici hanno organizzato per loro una sorta di simulazione, allestendo una finta puntata per farle arrivare cariche all’appuntamento vero. A sostenere la loro corsa, del resto, c’è un’intera città. Persino la prima cittadina di Firenze ha voluto dedicare loro un messaggio d’incoraggiamento, promettendo di accoglierle a Palazzo Vecchio per festeggiare al ritorno da questa avventura.