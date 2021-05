Chi è Gaia Biachi, la giovane tiktoker che insegue il successo

editato in: da

Gaia Bianchi è una delle tiktoker più chiacchierate sulla piattaforma amata dai giovanissimi: grazie al suo modo di fare sempre diretto e sicuro è riuscita a conquistare una fan base solida, ma è spesso finita al centro di polemiche sul web. Si è definita la Barbie di TikTok, tingendosi i capelli di biondo per assomigliarle di più.

Nome e cognome: Gaia Bianchi

Data e luogo di nascita: 24 febbraio 2004, Novate Milanese

Dove abita: Novate Milanese

Segno zodiacale: Pesci

TikTok: la.bianchis

Instagram: Gaia Bianchi

Gli esordi di Gaia Bianchi

Gaia Bianchi ha esordito su TikTok da giovanissima: a soli 14 anni ha cominciato a pubblicare video sulla piattaforma e da allora non ha più smesso. Nel tempo è riuscita ad affinare il suo stile, diventando sempre più famosa tra i suoi coetanei.

Sul web si è fatta conoscere per un paio di episodi che hanno fatto molto discutere: in passato è stata sospesa, perché, come ha raccontato “Ho minacciato una della mia scuola, mi aveva insultato su Instagram”.

Nei mesi passati ha rilasciato delle dichiarazioni in seguito alle decisioni prese dal Governo italiano per fronteggiare la diffusione del Covid-19 che hanno destato molte critiche. Gaia ha espresso la sua opinione sulla chiusura delle discoteche, sollevando moltissime polemiche tra gli utenti del web: “Vogliono dare la colpa a noi ragazzi, ma il problema è questo governo di m****, perché lo sapevano che a Ferragosto ci sarebbe stata gente. Con le discoteche chiuse non vado più a scuola”.

Le storie d’amore di Gaia Bianchi

Sempre attivissima sui social, Gaia Bianchi ha sempre mantenuto un certo riserbo sulla sua vita sentimentale: tanto è bastato per alimentare i gossip dei suoi follower. Dato il rapporto speciale con Valerio Mazzei, in tantissimi hanno pensato che i due avessero una relazione.

I tiktoker hanno più volte smentito le voci, affermando di essere solo molto amici. La Bianchi, in pieno lockdown, aveva raggiunto l’amico in occasione del suo ventesimo compleanno, suscitando tantissime polemiche.

La giovane poi ha voluto spiegare perché non espone la sua vita privata sui social: “Mi farebbe piacere condividere questo lato di me molto nascosto. Ma parliamoci seriamente, non sono mai stata tipa da relazioni serie. Dopo un po’ mi stanco sempre, quindi preferisco non affrettare le cose, sapendo poi come funziona i social. Sarebbe tutto molto amplificato”.

Collaborazioni e litigi

Gaia Bianchi è sempre stata molto legata ad Anna Ciati e Giulia Paglianiti, con le quali formava il trio chiamato “Superchicche“. Le tre tiktoker si sono scontrate con Brisida, Aurora Baruto e Sheaves: il litigio, che sembrava essere stato causato da accuse su contenuti copiati, in realtà era stato mosso da motivi personali, che le giovani influencer non hanno mai voluto svelare.

Ma pare che la Bianchi abbia interrotto anche un altro rapporto, proprio quello con una delle sue amiche storiche, Giulia Paglianiti. Le due influencer hanno smesso di seguirsi su Instagram e nel tempo non hanno perso l’occasione per lanciarsi frecciatine e battute al veleno. Cosa sarà successo tra loro?

Le attività di Gaia Bianchi

Gaia Bianchi ha deciso di inseguire il successo e utilizzare TikTok come mezzo: tra i sogni della giovane influencer infatti c’è quello di diventare una vera e propria celebrità nel mondo della televisione. Dopo aver praticato danza per molti anni, ha deciso di dedicarsi totalmente ai contenuti sul web, che nel frattempo le hanno aperto altre strade.

Musica

Gaia Bianchi a soli 16 anni è riuscita a farsi conoscere anche nel mondo della musica. Insieme al rapper milanese Adamo Bara Luxury, ha collaborato nella realizzazione del brano Puerto Rico, seguito, nel settembre del 2020, dal singolo VVS, accompagnato da un video girato nella periferia milanese.

Merchandising

Come hanno fatto molti dei suoi colleghi tiktoker, anche Gaia Bianchi ha deciso di creare qualcosa che potesse interessare alla sua fan base. La giovane così ha lanciato il suo merchandising di abbigliamento, con felpe e t-shirt unisex di colore bianco e blu, che riportano la scritta “Target much money”.