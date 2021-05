Chi è Anna Ciati, la creator dai capelli rossi che ha conquistato TikTok

editato in: da

Lunghi capelli rossi, simpatia e sorriso calamitico. Anna Ciati è una delle influencer italiane più seguite su TikTok. È approdata sui social per caso e non immaginava affatto che avrebbe avuto tutto questo successo. Oggi, però, si dedica con attenzione alla produzione dei contenuti, cercando di accontentare i suoi numerosi follower.

Nome e cognome: Anna Ciati

Data e luogo di nascita: 27 dicembre del 1999 a Carate

Dove abita: Besana

Segno zodiacale: Capricorno

Fidanzato: Raoul

Sorella: Alice

TikTok: annaroseciati

Instagram: annaciati

Anna Ciati da piccola

Anna Ciati ha vissuto un’infanzia simile a quella di molte sue coetanee. In età adolescenziale ha deciso di aprire il suo profilo su Instagram e, inaspettatamente, la sua prima foto ha ottenuto grande successo: la ritraeva in costume a mezzo busto. Il segreto? Secondo l’influencer ad attirare l’attenzione sono stati proprio i suoi capelli rossi. Ha poi provato con Musical.ly, senza riuscire a raggiungere gli stessi risultati. La popolarità su TikTok è invece arrivata quando ha iniziato a creare contenuti sulle canzoni del suo cantante preferito, Sfera Ebbasta.

Una volta terminati le scuole superiori, già attiva sui social, ha deciso di non proseguire con una carriera universitaria. Ha, infatti, affermato di non essere portata per gli studi. Vorrebbe, invece, continuare il suo percorso sui social ed eventualmente fare la modella.

Le storie d’amore di Anna Ciati

Diego Lazzari

Estremamente riservata, Anna Ciati ha sempre evitato di parlare di flirt e storie d’amore. Per un periodo è stata molto vicina a Diego Lazzari, tanto che i follower avevano iniziato ad ipotizzare che tra i due ci fosse del tenero. Loro, però, non hanno mai confermato la notizia.

Raoul

Se la storia con Diego Lazzari non è mai stata confermata, è invece certo il suo fidanzamento con Raoul. Pur mantenendo grande riservatezza, in qualche occasione regala a suoi follower immagini molto romantiche e dolci. Non ha mai nascosto, inoltre, di essere bisessuale.

Collaborazioni e litigi

Anna, per un lungo periodo, ha instaurato una profonda amicizia con Gaia Bianchi e Giulia Paglianiti. Le tre hanno formato anche un gruppo, ‘Le SuperChicche’. Hanno deciso di darsi questo nome perché hanno tutte capelli di colore diverso: una rossi, una biondi e una castani. Oggi vederle insieme è, però, sempre più difficile. I loro rapporti, infatti, sembrerebbero essersi raffreddati.

Le attività di Anna Ciati

Video musicali

Anna ha partecipato a diversi progetti, molti dei quali riguardanti il mondo della musica. Si è così prestata per girare video musicali per cantanti come Junior Cally e Emanuele Aiola. Il mondo del rap sembra affascinarla e non esclude, un giorno, di poterne entrare a far parte in veste di artista.

Libro

Nel 2021 è uscito il primo libro della creator, ‘Rosso fuoco. Il coraggio di essere vulnerabile’, edito da Mondadori Electa. In questo suo ultimo progetto, Anna si mette a nudo raccontando, come in un diario, i suoi pensieri, le sue fragilità, le sue paure, i suoi desideri e le sue emozioni.