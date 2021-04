Giulia Paglianiti, la star di TikTok con oltre un milione di fan

editato in: da

Lunghi capelli, sguardo da cerbiatto e sorriso contagioso, Giulia Paglianiti è riuscita a spopolare tra i suoi coetanei grazie ai contenuti che ha condiviso su TikTok e su Instagram. Ancora minorenne, infatti, ha deciso di mostrare parte della sua vita sul web e, da quel momento, è diventata sempre più famosa.

Nome e cognome: Giulia Paglianiti

Data di nascita: 20 marzo 2000

Sorella minore: Mia

Dove abita: Limbiate

Segno zodiacale: Ariete

TikTok: giuliapaglianiti

Instagram: giuliapaglianiti

Giulia Paglianiti da piccola

Giulia Paglianiti, in passato, ha frequentato il Liceo Scientifico Versari di Cesano Maderno. Fin da piccola, però, si è appassionata ai social network, diventando, inizialmente per gioco, una creator. Nel 2017 ha aperto il suo profilo su Instagram e, successivamente, è approdata su TikTok, dove ha conquistato oltre un milione di follower.

La famiglia di Giulia Paglianiti

Giulia ha una sorella molto più piccola di lei, che più volte ha mostrato sui social in momenti di tenerezza e complicità, nonostante la grande differenza d’età. Le due, infatti, sono molto legate e, in più di un’occasione, la bambina ha difeso la sorella, con genuinità, dagli attacchi degli haters.

Le storie d’amore di Giulia Paglianiti

Sui social network, Giulia Paglianiti ha creato una vera e propria rubrica, ironicamente chiamata ‘Giulia cornuta’, in cui parlava delle sue disavventure con i ragazzi e che si è poi evoluta in un libro. Tuttavia, però, l’influencer ha dimostrato sempre una grande riservatezza, evitando di mettere troppo in mostra le sue love-story. In passato ha avuto un flirt, mai veramente ufficializzato, con il collega Tancredi Galli, star dei Q4. I due si sono scambiati frecciatine e riferimenti a mezzo social, pur rimanendo sempre in buoni rapporti.

Collaborazioni e litigi

Giulia è stata molto amica delle influencer Gaia Bianchi e Anna Ciati. Insieme hanno formato un vero e proprio trio che, su consiglio dei loro follower, hanno chiamato ‘Le Super-Chicche’. Oggi, però, è sempre più difficile vederle insieme e i loro rapporti sembrerebbero essersi raffreddati. Durante la sua carriera da creator, sono mancati neanche gli scontri. La Paglianiti, in passato, ha avuto un forte battibecco attraverso Instagram con Denis Dosio.

Le attività di Giulia Paglianiti

Libro

Nel 2021, è uscito il primo libro di Giulia, intotalo ‘Ho amato nel modo giusto?’ e edito da Mondadori Electa. La Paglianiti, attraverso il suo lavoro, ha voluto condividere con i suoi fan i tradimenti subiti, le delusioni e il suo modo di affrontare anche le situazioni più difficili con toni ironici e divertenti. Si tratta di una prosecuzione della rubrica che l’ha resa famosa su Instagram.