Carlo Conti su TikTok: “Non è davvero lui”. Il video (esilarante) toglie ogni dubbio

Content e lifestyle editor, copywriter e traduttrice, innamorata delle storie: le legge, le scrive, le cerca. Parla di diversità, inclusione e di ciò che amano le nuove generazioni.

IPA Carlo Conti, il video (esilarante) spazza via ogni dubbio

Basta davvero poco, oggi, per trasformare un video in un piccolo caso mediatico. A volte non è nemmeno il contenuto in sé a fare la differenza, ma il modo in cui viene percepito e rilanciato dagli utenti, tra commenti, ironia e interpretazioni che prendono rapidamente il sopravvento.

È quello che è successo anche con alcuni video pubblicati da Carlo Conti: il conduttore è approdato su TikTok, dove ha condiviso alcuni contenuti che, complice l’ironia degli utenti, hanno portato qualcuno a ipotizzare fossero manipolati con l’intelligenza artificiale. Un’idea scherzosa che, inevitabilmente, ha finito per alimentare ancora di più la curiosità attorno ai video e la reazione (esilarante) del conduttore.

Carlo Conti su TikTok, ma gli utenti credono sia IA

La voglia di mostrarsi sui social ormai non guarda in faccia a nessuno. Reel, trend e balletti improvvisati: il richiamo dello schermo verticale ha conquistato anche le generazioni più adulte, trascinando nel vortice persino i volti più amati dello spettacolo.

L’ultimo a cedere al fascino di TikTok è Carlo Conti: il conduttore si è iscritto su richiesta del figlio Matteo e ha iniziato a pubblicare video in cui prova a cimentarsi nei balletti del momento sotto la sua “direzione” e provocando commenti a raffica degli utenti.

C’è chi lo ha trovato irresistibilmente divertente e chi, con più ironia, ha deciso di cavalcare una teoria alternativa: siamo sicuri che sia davvero lui? Per qualcuno, dietro quei video, ci sarebbe lo zampino dell’intelligenza artificiale. Una suggestione scherzosa, ovviamente, che ha reso il tutto ancora più virale.

Carlo Conti, il video di Francesca Vaccaro chiarisce ogni dubbio

A spegnere ogni dubbio, alla fine, ci ha pensato Francesca Vaccaro. La moglie di Carlo Conti ha pubblicato su Instagram un video dietro le quinte piuttosto caotico, ma anche decisamente divertente.

Il vero protagonista è il piccolo Matteo, telefono in mano e improvvisato coreografo, mentre prova a dare indicazioni al padre con una sicurezza che fa quasi sorridere. Conti, dal canto suo, cerca di stare al gioco, anche se non sempre riesce a seguire tutto alla perfezione: ne viene fuori una coreografia un po’ incerta, a tratti goffa, ma proprio per questo simpatica.

“Questo per dimostrare che purtroppo non è IA” ha scritto Francesca. Un siparietto familiare che chiarisce tutto senza troppi giri di parole: niente manipolazioni, solo un momento divertente e per nulla costruito.

E poi, a pensarci bene, non è neanche così strano vedere Carlo Conti mettersi in gioco sui social. Negli ultimi anni molti volti dello spettacolo si stanno avvicinando a questo tipo di comunicazione, un po’ per curiosità, un po’ per restare in contatto con un pubblico più giovane.

Era già successo qualche tempo fa anche ad Amadeus che, proprio durante il Festival di Sanremo, aveva iniziato a costruire la sua presenza su Instagram con l’aiuto di Chiara Ferragni.

Un approccio diverso, certo, ma con un obiettivo simile: restare rilevanti in un ecosistema che cambia continuamente. In fondo, è anche questo il motivo per cui questo tipo di video funzionano: non sono perfetti, non sono costruiti nei minimi dettagli, e forse proprio per questo risultano credibili. E, tra un balletto improvvisato e una risata fuori tempo, il pubblico finisce per riconoscersi di più.