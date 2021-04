Chi è Tancredi Galli, il tiktoker che ha recitato con Kim Rossi Stuart

editato in: da

Tancredi Galli, anche conosciuto come SighTanc, è riuscito ad ottenere, attraverso il web, una grande popolarità. Il suo carisma, però, è riuscito a farlo arrivare anche nel mondo del cinema. Ha infatti recitato in Cosa Sarà, uscito al cinema nel 2020.

Nome e cognome: Tancredi Galli

Data e luogo di nascita: 5 agosto del 1999, a Roma

Dove abita: Milano

Nickname: SighTanc

Segno zodiacale: Leone

Sorelle: Clarissa e Berenice

House: Chill House

TikTok: SighTank

Instagram: @sigh.tanc

YouTube: SighTanc

Tancredi Galli da piccolo

Fin da giovanissimo Tancredi Galli ha dimostrato grande passione per il web e per i videogiochi. Nel 2014, a soli 15 anni, ha aperto il suo primo canale su YouTube, riuscendo ad attirare sin da subito l’attenzione degli utenti. Mentre cresceva anche su Instagram e TikTok, Tancredi, che è dislessico, ha però avuto qualche problema durante gli studi. Mentre frequentava il liceo, infatti, è stato bocciato due volte durante il primo e il secondo anno.

Non solo social, tra le sue passioni c’è anche quella per il disegno, che non ha mai abbandonato nonostante gli impegni.

Le storie d’amore di Tancredi Galli

Rosalba Andolfi

In passato, Tancredi Galli ha avuto delle storie d’amore con alcune colleghe altrettanto famose sul web. Nel 2016 è infatti stato fidanzato con la tiktoker e cantante Rosalba. Il ragazzo avrebbe poi deciso di lasciarla.

Jenny De Nucci

Tancredi ha avuto anche una relazione, molto seguita sui social, con Jenny De Nucci, influencer che ha partecipato allo show della Rai Il Collegio. I due sono stati fidanzati nel 2018, ma la loro storia è finita bruscamente con un litigio a distanza. Oggi, nonostante i numerosi flirt che gli vengono attribuiti, il tiktoker si dice single.

Collaborazioni e litigi

Tancredi Galli ha spesso creato contenuti in collaborazione con alcuni colleghi. Ha, per questo, fondato una crew, Q4 (Quei 4) con i suoi migliori amici, Lele Giaccari, Gianmarco Rottaro e Diego Lazzari. Insieme, si sono trasferiti a Milano per poter cogliere tutte le opportunità lavorative che venivano loro offerte. Hanno poi preso parte alla Chill House, una casa in cui i Q4 e altri tiktoker si sono trasferiti per collaborare.

Non sono mancati neanche i litigi e le frecciatine. In passato, Tancredi e i Q4 hanno dovuto rispondere al dissing di Daniel Cosmic, che ha dimostrato di avere poca stima nei loro confronti. La reazione dei ragazzi della Chill House è stata molto dura.

Le attività di Tancredi Galli

Libri

Nel 2018 è uscito il libro ‘Amici Davvero’, scritto da Tancredi Galli ed edito da De Agostini. Si tratta del suo primo romanzo e parla dei suoi amici, dei loro amori, dei loro problemi, dei loro sogni e delle loro speranze. Insieme alla sua crew Quei 4, poi, nel 2020 ha scritto il libro ‘Fratelli per caso. La storia dei Q4’.

Film

Tancredi Galli ha debuttato al cinema con il film Cosa Sarà, uscito nelle sale ad ottobre del 2020. Ha, così, avuto la possibilità di recitare al fianco di importanti nomi del mondo dello spettacolo, come Kim Rossi Stuart, Lorenza Indovina, Barbara Ronchi e Giuseppe Pambieri. Ha interpretato il ruolo del diciassettenne Tito, figlio del protagonista.

I tatuaggi di Tancredi Galli

Molti sono i tatuaggi che Tancredi Galli ha sul suo corpo, alcuni dei quali sono stati eseguiti proprio da lui, che ha la passione per il disegno. Il tiktoker ama trovare sempre nuovi elementi creativi da incidere, non vi è dubbio, quindi, che continuerà a trovare altri soggetti da imprimere sulla pelle.

Il numero di telefono di Tancredi Galli

Come quello di molte star del web, i contatti di Tancredi Galli sono molto ricercati. In passato ha sfidato i suoi follower, mimando con le labbra il suo numero di telefono in un breve video su TikTok. Qualcuno sarà riuscito a raggiungerlo?