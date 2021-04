Chi è Lele Giaccari, idolo dei teenager e star di TikTok e YouTube

editato in: da

Si chiama Emanuele Giaccari ma è conosciuto da tutti come Lele: il giovane è uno dei tiktoker e influencer più famosi in Italia, diventando l’idolo dei teenager. Nel giro di pochissimi anni è riuscito a costruire una fan base solida e affezionata.

I numeri del resto parlano chiaro: i suoi follower superano i 2 milioni. I suoi seguaci continuano a crescere grazie al carisma e alla simpatia che trapelano dai suoi video e dai contenuti divertenti e originali che pubblica quotidianamente sui suoi canali social.

Nome e cognome: Emanuele Giaccari

Data e luogo di nascita: 24 giugno 1999, Roma

Dove abita: Milano

Segno zodiacale: Cancro

House: Chill House

TikTok: Lele Giaccari

Instagram: lelegiaccari

YouTube: Lele Giaccari

Lele Giaccari da piccolo

Lele Giaccari ha sempre dimostrato di essere interessato al mondo del web: fin da piccolo è stato attirato dai social network, ma è approdato su internet solo nel 2018, quando insieme al caro amico Diego Lazzari apre un canale su YouTube dal titolo Diego&Lele.

I due ragazzi iniziano a girare video, prendendo i loro tentativi come un gioco. Le cose cambiano quando uno dei loro filmati diventa virale: Lele e Diego ottengono milioni di visualizzazioni, conquistando una popolarità inaspettata.

Il tiktoker però, prima del successo sui social, ha trascorso dei momenti complicati durante l’adolescenza. In un’intervista rilasciata a Il Messaggero ha raccontato di essere stato vittima di bullismo a scuola a causa del suo aspetto.

“Pesavo 110 chili e mi chiamavano ciccione”, ha ammesso. Lele ha spiegato che l’aumento di peso di quel periodo era legato alla separazione dei suoi genitori, ma a stargli accanto in quel momento c’era proprio il suo amico Diego. È stato proprio Lazzari ad aiutarlo e sostenerlo, motivandolo a perdere peso e dandogli iniezioni di fiducia quando ne aveva bisogno.

Le storie d’amore di Lele Giaccari

La vita sentimentale di Lele Giaccari è finita più volte sotto i riflettori: da quando ha acquisito una certa popolarità gli sono state attribuite diverse relazioni, sempre smentite dal diretto interessato.

Alcuni rumors lo volevano impegnato prima con la collega tiktoker Valeria Vedovatti, poi con un’altra influencer, Zoe Massenti. Al ragazzo è stata attribuita anche una storia con Tancredi Galli: i due amici avevano deciso di mettere in scena una relazione, pubblicando una foto in cui si scambiavano un bacio. Sebbene fosse chiaro l’intento scherzoso dello scatto, in tantissimi hanno creduto davvero a una storia d’amore tra i due.

Sicuramente però il legame che ha fatto più discutere è quello con la tiktoker Cecilia Cantarano: tra i due influencer c’è sempre stato un rapporto molto speciale come dimostrano spesso i post sui loro profili social. È chiaro che tra i due ci sia una certa complicità, ma – almeno per il momento – sia Lele che Cecilia non hanno mai parlato di una relazione che vada oltre la semplice amicizia.

Collaborazioni e litigi

Oltre all’amicizia che tiene uniti Emanuele a Diego Lazzari, il tiktoker ha un forte legame anche con Gianmarco Rottaro e Tancredi Galli. I ragazzi infatti hanno creato la crew Q4, abbreviazione per Quei Quattro: la loro amicizia ha dato vita a una collaborazione anche lavorativa, con l’apertura di un canale YouTube dove pubblicare video divertenti e originali.

Insieme agli altri tiktoker Emanuele Giaccari fa parte anche della Chill House, dove i ragazzi vivono tutti insieme per collaborare e creare contenuti frutto della loro cooperazione.

Le attività di Lele Giaccari

Giaccari, insieme agli amici della crew Q4, ha collaborato alla stesura del libro Fratelli per caso, uscito il 1 settembre del 2020. Nel volume, dedicato ai fan del quartetto, vengono raccontate le loro storie e svelati tanti episodi della loro amicizia.

I tatuaggi di Lele Giaccari

Come tanti dei suoi colleghi influencer, anche Lele Giaccari ha una passione per i tatuaggi: i più visibili sono sicuramente quelli alle braccia, sfoggiati spesso durante le coreografie su TikTok. Alle due bande nere sul braccio sinistro nel tempo si sono aggiunti diversi tattoo sul braccio sinistro, tra serpenti, cuori e vari simboli.