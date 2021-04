Chi sono i Q4, la crew più amata e divertente del web

editato in: da

Quei quattro, meglio conosciuta come i Q4, è una delle crew più amate del web. È stata fondata da Lele Giaccari, Tancredi Galli, Gianmarco Rottaro e Diego Lazzari, influencer che tra TiKTok, Instagram e YouTube contano milioni di follower. E, uniti da una profonda amicizia, hanno deciso di collaborare per creare contenuti sempre più accattivanti.

Nome: Q4 – Quei Quattro

Luogo di nascita: Roma

Dove abitano: Milano

Segno zodiacale:

House: Chill House

YouTube: Q4

La storia dei Q4

Emanuele, Diego, Tancredi e Gianmarco sono quattro giovani influencer molto apprezzati dagli utenti del web, che hanno origini romane e che si sono conosciuti nell’agosto del 2019. Fin da subito hanno stretto un profondo legame tra loro e, così, hanno deciso di andare a vivere insieme per poter creare contenuti sempre più di qualità per i loro follower.

Le storie d’amore dei ragazzi dei Q4

Marta Daddato

Diego Lazzari, in passato, ha avuto una relazione con la collega Marta Daddato. Dopo aver capito, però, di non essere caratterialmente compatibili hanno deciso di separarsi e di mantenere un rapporto di pura amicizia.

Elisa Maino

Quello che viene definito come il grande amore di Lazzari è, però, Elisa Maino, beauty-influencer. I due sono stati insieme attirando l’attenzione dei loro follower e provocando grande delusione quando si sono lasciati. Anche dopo la separazione, tuttavia, sono stati avvistati insieme e la possibilità di un ritorno di fiamma non è ancora escluso.

Marta Losito

Gianmarco Rottaro, invece, ha avuto una storia d’amore con Marta Losito, che ha ceduto dopo un lungo corteggiamento dell’influencer.

Jenny De Nucci

Nel 2018, Tancredi Galli è stato fidanzato con la collega Jenny De Nucci. I due, dopo essersi innamorati, hanno iniziato la loro relazione che, però, è terminata bruscamente attraverso dei litigi a distanza. Dopo questa storia, l’influencer ha evitato di rendere ufficiali altri flirt o fidanzamenti.

Collaborazioni e litigi

Tutti i ragazzi del Q4, dopo aver vissuto insieme in un appartamento, hanno accettato di entrare a far parte della Chill House dove collaborano con altri influencer come Zoe Massenti e Valerio Mazzei. Vivono, pertanto, in una bellissima location top secret creando contenuti per i loro fan.

In passato, i Q4, hanno dovuto difendersi da chi li offendeva o ne denigrava il lavoro. In particolare, hanno avuto un litigio molto forte con Daniel Cosmic, che ha dichiarato pubblicamente la poca stima che prova nei confronti della crew.

Le attività dei Q4

Libri

Non solo video e contenuti per il web, ma anche libri. Lele, Tancredi, Diego e Gianmarco hanno pubblicato nel 2020 ‘Fratelli per caso. La storia dei Q4’, edito da Mondadori, che parla proprio della nascita della crew, delle vite dei componenti e dei loro sogni.

Merchandising

I Q4 hanno ottenuto, nel tempo, un grandissimo seguito. Hanno, così, deciso di dare vita a un loro merchandise, creando magliette, felpe, cappelli e cover per gli smartphone con il loro logo.