Reazione a Catena, la Toscana “tradisce” le Pappardelle: sfuma la vittoria finale

Sangue campano e cuore a stelle e strisce. Scrive di cultura e spettacolo con frequenti incursioni nella cronaca rosa perché da brava gemelli non ama prendersi troppo sul serio.

IPA Pino Insegno

Non sembrano avere rivali: le Pappardelle si confermano campionesse di Reazione a Catena in una puntata, quella del 18 settembre, che le ha viste leggermente in difficoltà solo nella primissima parte del gioco. Carolina, Francesca e Maria sono state comunque beffate sul finale, non indovinando una soluzione strettamente collegata alla loro terra d’origine: la Toscana. Nonostante la delusione, restano loro le donne da battere: finora, in pochissimi sono riusciti solo ad avvicinarsi all’impresa, ma il trono delle tre amiche toscane sembra ben saldo.

Reazione a catena, le Romantiche sfidano le Pappardelle

Continuano ad essere protagoniste indiscusse di Reazione a Catena: le Pappardelle, ovvero Carolina Mischi, Francesca Garbini e Maria Giulia Bardi, si confermano campionesse indiscusse nel game show condotto da Pino Insegno. A sfidarle, nella puntata del 18 settembre, sono state la Romantiche, Giulia, Beatrice e Giorgia, che sono riuscite a tener loro testa in una sfida tutta al femminile.

Al termine della prima parte della puntata, dopo la seconda manche della catena musicale, a separare le due squadre erano soltanto 3000 euro nel montepremi, con le Pappardelle a quota 27.000 e le loro rivali a quota 24.000. A segnare una piccola fuga, è stato Una tira l’altra, che ha visto le amiche toscane quasi raddoppiare la propria vincita. Quando, dove, come, perché e Quattro per una permettono tuttavia alle Romantiche di ridurre il distacco, riportandole in gara con la conquista di 12000 euro.

Prima della Zot, tuttavia, il divario cresce nuovamente, con le Romantiche costrette a regalare preziosi punti alle campionesse di Reazione a Catena. Ma si sa, quando si arriva all’Intesa Vincente tutto può cambiare: il gioco, uno dei più amati dello show, funziona infatti come un vero e proprio spartiacque, poiché ogni parola indovinata ha il valore di ben 2000 euro, oltre alla possibilità di raddoppio. Le Romantiche riescono ad indovinare ben 7 parole, ma le Pappardelle sono a dir poco insuperabili, con un risultato di 11: ancora una volta, si confermano campionesse.

L’ultima manche e la beffa

Le Pappardelle giocano per ben 143.000 euro nell‘Ultima Catena della Puntata. Una cifra da capogiro, che tuttavia le campionesse hanno visto ridursi sensibilmente di errore in errore, fino ad arrivare a 71.500 euro. Per indovinare l’ultima parola, hanno deciso di comprare il terzo elemento, dimezzando il montepremi: nonostante gli indizi a loro disposizione, la Pappardelle non sono comunque riuscite ad arrivare alla soluzione, che era “partenza”.

Una sconfitta che ha il sapore di una vera e propria beffa, come ha fatto notare Pino Insegno: “Senza dirvi altro, posso dirvi soltanto che siete toscane. La parola di questa sera è “partenza”. C’è un palio importante a Siena, e “la mossa” è la partenza che avviene quando viene fatto cadere il canapo. La partenza da fermo, invece, è quella dei 100 metri piani. Per questo ho detto voi che siete toscane”.

Insomma, nonostante la parola nascosta fosse in parte collegata alle loro origini, le campionesse non sono riuscite a portare a casa il montepremi. Ma nulla è perduto, come sottolinea il padrone di casa, consapevole della preparazione delle concorrenti: “Ci riproverete domani, se i vostri sfidanti ve lo permetteranno”. L’appuntamento con la vittoria sembra solo rimandato.