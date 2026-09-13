Reazione a Catena, le Pappardelle rischiano tutto contro le Formichine. Finale inaspettato

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

IPA Pino Insegno

Le Pappardelle di Reazione a Catena sono ormai diventate inarrestabili. Anche in questa nuova puntata nello show condotto da Pino Insegno le tre concorrenti sono riuscite a spuntarla contro le avversare Formichine, vincendo e portando a casa il ricco montepremi.

Le Pappardelle rischiano contro le Formichine, ma vincono

Le Pappardelle anche nella puntata del 13 settembre di Reazione a Catena hanno dimostrato la loro immensa bravura, confermando il titolo di campionesse dello show. Si tratta infatti dell’ennesima vittoria per il trio che arriva da Firenze e che ha diviso il pubblico della trasmissione condotta da Pino Insegno.

In tanti infatti si dicono stanchi dell’imbattibilità delle Pappardelle, ma le concorrenti, almeno per ora, sembrano davvero inarrestabili. In questa puntata a sfidarle le Formichine, tre sorelle che hanno messo in difficoltà le amiche, ma non abbastanza da batterle.

A fare la differenza, come è già accaduto in passato, è stato il gioco de L’Intesa Vincente dove le ragazze sono particolarmente forti. Così, nonostante qualche errore e sul filo del rasoio, le Pappardelle sono arrivate al gioco finale con un montepremi di 112mila euro. Una somma di denaro a cui sono stati sommati parole e bonus, arrivando alla cifra di 148mila euro.

All’Ultima Catena, le Pappardelle sono apparse un po’ affaticate, soprattutto su alcune parole, ma alla fine sono riuscite ad arrivare sino all’ultima parole che era “proprio”. Le tre ragazze si sono commosse per il risultato, consapevoli di aver fatto la storia del programma, vincendo ancora una volta. In totale hanno portato a casa un montepremi di 4.625: una cifra non particolarmente alta, ma che accompagna una vittoria importante. La corsa delle Pappardelle a Reazione a Catena continua e le concorrenti sembrano ormai imbattibili.

Chi sono le Pappardelle

Toscane e con un legame speciale, le Pappardelle sono le campionesse indiscusse di Reazione a Catena ormai da settimane. Il loro nome è un chiaro omaggio alla cucina toscana e alla passione per il buon cibo. Le concorrenti si chiamano Francesca, Carolina e Maria Giulia, arrivano da Firenze e sono amiche da anni.

Tutte e tre hanno raccontato di avere una certa curiosità per i giochi di parole che le ha portate proprio nello show di Pino Insegno. Le Pappardelle vivono nel quartiere dell’Isolotto e condividono da tempo anche la passione per i musical e il teatro.

In realtà va segnalato che non è la prima volta che le tre ragazze entrano negli studi di Reazione a Catena. Nel 2023 infatti parteciparono al programma, ma senza raggiungere il grande successo ottenuto in queste ultime settimane.

La loro avventura a Reazione a Catena è iniziata lunedì 3 agosto 2026 quando le concorrenti hanno deciso di sfidare gli Alti e Basta, campioni in carica dello show. Le tre ragazze hanno dato il loro meglio a l’Intesa Vincente, conquistando da subito il titolo. Nell’Ultima Catena, le Pappardelle hanno poi vinto, portando a casa però una cifra piuttosto bassa pari a 235 euro. Da quel momento però non si sono più fermate, collezionando un record dietro l’altro.