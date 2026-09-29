PFW, Défilé di L’Oréal Paris: Celine tra le bellissime

C'è un evento inaugurale che è ormai diventato un appuntamento atteso e imperdibile della Paris Fashion Week: la sfilata Le Défilé di L'Oréal Paris, che riunisce e celebra ogni anno le donne simbolo di bellezza, fascino, talento ma anche inclusività e sorellanza. Anche quest'anno l'evento, che si è svolto il 28 settembre in Place Joffre, con la Torre Eiffel sullo sfondo, ha celebrato l'empowerment femminile con il tema "Express Your Worth" (Esprimi il tuo valore). Un cast incredibile che comprendeva supermodelle, da Kendall Jenner a Heidi Klum e Cara Delevingne, attrici, da Jane Fonda a Eva Longoria e la nostra Isabella Ferrari, sportive come Bebe Vio e cantanti, da Elodie alla iconica Celine Dion, che, raggiante e bellissima, ha chiuso a sorpresa lo show