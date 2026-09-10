GettyImages Il look chic di Céline Dion

I vestiti in estate sono il capo che indossiamo maggiormente perché sono freschi, pratici e perfino quelli scelti nella versione minimal riescono a dare al look un mood più elegante. Ora che l’autunno si sta avvicinando è il momento di metterli da parte per sostituirli con capi più pesanti. Un momento, non è detto. A darci una dritta su come usare i vestiti anche a settembre è Céline Dion. La cantante canadese in un recente viaggio a Parigi ha deciso di indossare il vestito su un paio di pantaloni dritti. Un look che dagli anni 2000 è arrivato dritto a noi nella versione più chic che potevamo immaginare.

Il look di Céline Dion preso in prestito dagli anni 2000

La cantante canadese nel corso della sua lunghissima carriera ci ha abituato a cambi di look repentini: allo stile eccentrico e colorato degli anni ’80, si è sostituito uno più sobrio fino ad arrivare a quello sfoggiato a Parigi. Come abbiamo detto in precedenza, l’outfit di Céline Dion non è una novità assoluta, negli anni 2000 siamo certe che almeno una volta abbiamo sperimentato questo abbinamento. A ispirarci erano le star del periodo come Britney Spears o Lindsay Lohan che non perdevano occasione per sfoggiarlo orientandosi verso tinte accese e stampe. Céline Dion ha voluto riprendere la stessa estetica ma con una soluzione più sobria. L’artista canadese ha optato per il total look nero che già da solo risulta molto raffinato, a renderlo definitivamente chic ci ha pensato la scelta dei due elementi principali, il vestito e il pantalone.

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L’interprete di My Heart Will Go On ha indossato un mini abito asimmetrico a maniche corte leggermente a collo alto perfetto quando le temperature calano, ma non troppo. Per quanto riguarda il pantalone la scelta non poteva non ricadere su un modello dritto che ricorda i leggings. Il pantalone skinny va a creare un gioco di equilibri con il vestito asimmetrico leggermente svasato che rende l’intero look molto più dinamico.

Anche se la combo abito e pantaloni già da sola rende unico l’outfit, Céline Dion ha voluto aggiungere alcuni accessori che lo rendono ancora più chic come ad esempio le slingback basse dal finish lucido decorate con un maxi fiocco in pelle. Il tocco finale lo ha lasciato ai maxi occhiali da sole neri e al bracciale rigido in argento.

Come realizzare il look chic di Cèlin Dion

Se in passato l’abbinamento si orientava su abiti a stampa o in tinte accese coordinati rigorosamente con i jeans, la nuova versione guarda a una combo molto più semplice così il risultato è più armonioso e non sembra di sfoggiare due capi totalmente diversi, ma un completo coordinato.

La versatilità del look della cantante canadese sta nel fatto che seppure lei indossi un abito asimmetrico, non è detto che devi limitarti a questo, puoi provare con un vestito dritto, slim o leggermente a trapezio.

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Anche per quanto riguarda i pantaloni puoi continuare sulla scia dell’artista indossando un modello dritto o perfino i leggings, altrimenti puoi prendere ispirazione dagli anni 2000 e sostituire il pantalone in tessuto con un jeans skinny l’importante e che la combo sia monocromatica.

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