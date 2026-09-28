Scout Willis con la giacca di velluto a Milano. La figlia di Demi Moore detta tendenza (come la mamma) per l’autunno

Scout Willis, figlia di Demi Moore, è sempre più bella e a Milano sfoggia un look in velluto favoloso.

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

Getty Images Scout Willis con la giacca di velluto a Milano da copiare

Quando il fascino è un affare di famiglia e sei figlia di un’icona come Demi Moore è difficile non diventare una trend setter. Lo sa bene Scout Willis a cui è bastata una apparizione a Milano per svelarci il capospalla che tutte indosseremo in questa stagione. Stiamo parlando della giacca di velluto, sfoggiata dalla figlia di Bruce Willis e Demi Moore durante la sua trasferta italiana.

Sotto i flash dei fotografi Scout ha svelato un look curatissimo ed elegante con una giacca in velluto nero, abbinata ad un pantalone dello stesso tessuto e una camicia bianca. La somiglianza con i suoi famosissimi genitori negli scatti è innegabile, in particolare Scout ha ereditato la bellezza e il fascino di sua madre. Le due condividono la stessa passione per la moda e più di una volta hanno sfilato insieme sul red carpet.

Scout Willis con la giacca di velluto: la figlia di Demi Moore è stupenda

Cantante, attrice e artista, Scout LaRue Willis è la secondogenita di Bruce Willis e Demi Moore. Classe 1991, ormai da tempo ha trovato la sua strada, diventando una cantautrice affermata. Ha pubblicato numerosi brani musicali che hanno scalato le classifiche e cantato su palchi internazionali.

L’abbiamo anche vista in diversi film, fra cui Bandits e Moonrise Kingdom. La moda è fra le sue più grandi passioni, tanto che non è difficile avvistarla a eventi importanti e fashion week. In breve tempo, grazie alla sua eleganza, Scout è riuscita ad affermarsi come icona di stile, seguendo le orme della madre.

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Dunque se lo dice Scout Willis è davvero arrivato il momento di acquistare una giacca di velluto per l’autunno! Liscio o a coste, black oppure colorato, il velluto è tornato di tendenza, abbandonando l’aspetto retrò per diventare il centro di ogni outfit.

Il bello di questo tessuto, d’altronde, sta prima di tutto nella sua versatilità. Diversamente da quanto pensano molti, il blazer in velluto si può abbinare in tanti modi differenti, accompagnandoci dalla mattina alla sera in un viaggio fashion senza fine.

Sta benissimo con look casual, abbinata a jeans e camicia, oppure ad una gonna, non necessariamente in velluto. Puoi usarla per andare in ufficio, sentendoti elegante e comoda allo stesso tempo, oppure puoi indossare la tua giacca in velluto la sera, sfruttandola per arricchire il look più semplice.

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Se Scout Willis ha scelto un modello liscio e semplice, una volta che avrai scoperto il fascino della giacca in velluto potrai divertirti a sperimentare, puntando anche su modelli più eccentrici con forme e colori particolari. L’imperativo, ovviamente, è: sperimentare. Perché una giacca in velluto nera ci consente di giocare con contrasti e colori. Se vuoi smorzare l’effetto wow, ad esempio, punta su un paio di jeans larghi e un paio di sneakers rosse, super trendy. Se invece vuoi sfruttare al massimo il potere della giacca di velluto, punta su un pantalone dello stesso tessuto, come Scout Willis, e su una camicia bianca che aggiunga ancora più eleganza.

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